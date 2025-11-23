خبر فوری بیمه تکمیلی بازنشستگان کارگری

میلی صفحه خبر لوگو بالا
آتیه سازان حافظ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ آماده ازسرگیری کامل خدمات براساس توافق حاصل شده با کانون عالی تأمین اجتماعی است
کد خبر: ۱۳۴۱۷۶۷
| |
235 بازدید
|
۲

خبر فوری بیمه تکمیلی بازنشستگان کارگریپیرو انتشار ماجرای قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی، روابط عمومی شرکت آتیه سازان حافظ با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در مهلت قانونی قرار داد قبلی بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی هیچگونه توقفی در ارائه خدمات رخ نداده و معرفی‌نامه‌های آنلاین تا آخرین لحظات قرارداد (ساعت ۲۴ روز ۳۰ آبان) صادر شده است  به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، این شرکت تأکید می‌نماید که با تمامی زیرساخت‌های الکترونیک و شبکه گسترده مراکز درمانی طرف قرارداد وشعب و نمایندگی سراسر کشور، آماده ازسرگیری کامل خدمات براساس توافق حاصل شده با کانون عالی تأمین اجتماعی است  در شرکت آتیه سازان حافظ تمام تمهیدات لازم اندیشیده شده است تا براساس توافق انجام شده با کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی درهمان لحظه، کلیه خدمات بیمه تکمیلی درمان را فعال سازد تا بازنشستگان وخانواده‌های آن‌ها بدون دغدغه و آرامش خاطر ازجهت جبران خسارت هزینه‌های درمان در قالب بیمه تکمیلی پیگیر امور درمانی خود گردند.

آتیه سازان بیمه تامین اجتماعی تامین اجتماعی بازنشستگان خبر فوری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
0
پاسخ
لطفا با بیمه قوی تری قرارداد امضا کنید الان شش ماه میشه که هزینه کردم ولی پرداختی انجام نداند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
0
پاسخ
هرماه از بازنشسته ها پول کم میشه ولی خدائیش بیمه تکمیلی شون اصلا کارآیی نداره
