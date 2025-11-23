بقایی:برای تعامل با آژانس نیازمند میانجی نیستیم

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در لبنان تاکید کرد که این رژیم در انجام جنایت‌های خود هیچ حد و مرزی را رعایت نمی‌کند و به هیچ تعهد و قوانین بین‌المللی پایبند نیست.

«اسماعیل بقائی» در ابتدای نشست خبری امروز (یکشنبه) خود با تسلیت فرا رسیدن ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا(س) به ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه اشاره کرد و گفت در پی این جنایت‌ها فقط در روز گذشته ۲۴ انسان بی‌گناه در این منطقه به شهادت رسیدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بقائی همچنین با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر استفاده رژیم صهیونیستی از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های خوشه‌ای در جنوب لبنان و همچنین سرقت اعضای بدن اسرای فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی گفت: این موارد نشان می‌دهد که این رژیم در انجام جنایت‌های خود هیچ حد و مرزی را رعایت نمی‌کند و به هیچ تعهد و قوانین بین‌المللی پایبند نیست.



سخنگوی وزارت امور خارجه: همچنین افزود:جدی نبودن آمریکا در مذاکره بیش از آنکه بر مبنای یک امر متعارف دیپلماتیک مبتنی بر داد و ستد باشد براساس دیکته کردن است.

نامه ایران به عربستان در ارتباط با مسائل دوجانبه و موضوع حج بود



سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در ارتباط با اخبار منتشر شده در مورد میانجیگری عربستان بین ایران و آمریکا با توجه به نامه ارسال شده از سوی رئیس‌جمهور ایران به ولیعهد این کشور با ارائه توضیحاتی در ارتباط با این نامه و تاکید بر اینکه «این نامه در ارتباط با مسائل دوجانبه و موضوع حج بوده است»، گفت: در اینجا مسئله میانجی و میانجیگری مطرح نیست موضوع به رویکرد آمریکا و جدی نبودن آمریکا در مذاکره برمی‌گردد.

بحث میانجی و میانجیگری میان ایران و آمریکا بحث ثانویه است

وی گفت: اساساً نگاه آمریکا به مذاکره بیش از اینکه بر مبنای امر متعارف دیپلماتیک بر اساس داد و ستد باشد بر مبنای دیکته کردن است و تا زمانی که آمریکا بر روی این رویکرد اصرار داشته باشد مذاکرات معناداری شکل نمی‌گیرد. با توجه به این موضوع بحث میانجی و میانجیگری بحث ثانویه است.



بقائی همچنین با اشاره به رابطه خوب ایران و عربستان گفت: ما از تمام کشورهایی که در راستای گسترش صلح و ثبات در منطقه تلاش می‌کنند قدردان هستیم ولی همانطور که گفتم اینجا بحث میانجی و مذاکره مطرح نیست.

هدف ما کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان است

سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره برگزاری نشست منطقه‌ای درباره افغانستان با تلاش ایران و تعدادی از کشورهای منطقه گفت: امنیت در پیرامون ما بسیار مهم است. با طرف‌های مختلف مانند ترکیه و روسیه درباره تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان صحبت کردیم. به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم تا موضوع در چارچوب منطقه‌ای مورد بحث قرار بگیرد. هدف ما کاهش تنش میان این ۲ کشور همسایه و مسلمان است.

طراحی قطعنامه علیه ایران در شورای حکام لکه ننگی بر بانیان و حامیان آن است

بقائی در پاسخ به سوالی درباره قطعنامه ضدایرانی شورای حکام گفت: قطعنامه شورای حکام خلاف رویه‌های آژانس و شورای امنیت است و به جای اینکه مشکل را حل کند، باعث پیچیده‌ترشدن اوضاع می‌شود.

وی با بیان اینکه «هیچ حسن‌نیتی درباره این قطعنامه وجود نداشته است»، گفت: طراحی این قطعنامه لکه ننگی بر بانیان و حامیان آن است و حتی کوچک‌ترین اشاره‌ای به ریشه این مشکل نکرده که همان حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران است.

در راستای تعامل با آژانس نیازمند میانجیگری نیستیم

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با تعامل ایران با آژانس و بحث میانجیگری برخی کشورها از جمله مصر در این ارتباط گفت: ما در راستای تعامل با آژانس نیازمند میانجیگری نیستیم، نماینده ما در وین فعال است. ما عضو آژانس هستیم، مواضع خود را علنی مطرح می‌کنیم. در گفت‌وگو با مقامات آژانس مواضع خود را بیان می‌کنیم و تا مادامی که عضو معاهده منع اشاعه باشیم خود را متعهد می‌دانیم.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: مشکل از اینجا شروع شد که آمریکا و اسرائیل با حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران، در روند همکاری ایران و آژانس کارشکنی کردند.

بقائی با انتقاد از بیانیه اخیر شورای حکام علیه ایران ادامه داد: متاسفانه طرف‌های مقابل واقعیت‌ها را نادیده می‌گیرند و شورای حکام باید آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان آنها در حمله به ایران را پاسخگو کند به جای اینکه در مورد عدم همکاری ایران صحبت کند.

تعاملات هسته‌ای با روسیه با قوت ادامه دارد

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی تاکید کرد: تعاملات و مذاکرات برای تقویت و گسترش همکاری‌های ایران و روسیه در مورد انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای با قوت قبل و با جدیت ادامه دارد.



میان ایران و آژانس بن‌بستی وجود ندارد

بقائی در پاسخ به سوالی درباره گفته گروسی مبنی بر میانجیگری میان ایران و آمریکا و همچنین مبنای مذاکره آتی برای رفع بن‌بست کنونی بین ایران و آژانس گفت: بن‌بستی وجود ندارد و ما به عنوان عضو آژانس، مطالبه‌گر هستیم و انتظار داریم مدیران آژانس نسبت به مسئولیت‌های فنی خود متعهد بمانند و اجازه ندهند فشارها، آژانس را از مسیر حرفه‌ای خود دور کند.

وی افزود: ما با آژانس به تفاهم رسیدیم و شیوه همکاری در شرایط پس از تجاوز نظامی را روشن کردیم و قرار بود این شیوه‌نامه مبنایی برای تعامل در شرایط جدید باشد، اما سه کشور اروپایی با فشار آمریکا این فرصت را از آژانس سلب کردند و با تحرکات در شورای امنیت و آژانس، باعث اخلال در این روند شدند.

طبق تعهدات خود در ان‌پی‌تی و در چارچوب قانون مجلس به تعاملات خود با آژانس ادامه می‌دهیم

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: ما اعلام کرده بودیم اگر طرف‌های مقابل مرتکب هر حرکت غیرقانونی شوند، توافق قاهره کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود. ایران طبق تعهدات خود در ان‌پی‌تی به تعاملات خود با آژانس ادامه می‌دهد، اما با چارچوبی که قانون مجلس مشخص کرده است.

وی با نتیجه‌گیری از این اظهارات خود گفت: لذا گفت‌وگوها با آژانس در این قالب پی‌ریزی خواهد شد، اما نمی‌توان نادیده گرفت که اقدام تقابلی اروپا علیه ایران تبعات خود را در پی دارد و یک نمونه آن فاقد اعتبار شدن توافق قاهره بود.



این خبر تکمیل می‌شود.