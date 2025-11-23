میلی صفحه خبر لوگو بالا
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه

کلاس‌های درس با پنجره‌های بسته، ازدحام دانش‌آموزان و گردش ویروس‌ها در فضای محدود، ترکیبی است که همه متخصصان آن را «خطرناک» توصیف می‌کنند. بسیاری از والدین می‌پرسند:«به‌جای اصرار بر حضور فیزیکی، چرا از آموزش آنلاین استفاده نمی‌شود؟»
کد خبر: ۱۳۴۱۷۳۸
| |
1170 بازدید
|
۳۷
 تهران در محاصره آلودگی/ نفس‌هایی که هر روز کوتاه‌تر می‌شود
این روزهاساعت‌ها در ترافیک خاکستری تهران گم می‌شود و آسمانِ همیشه آبی این شهر سال‌هاست رنگ خود را فراموش کرده، دوباره نمودار آلودگی هوا در پایتخت مرزهای هشدار را پشت سر گذاشته است. به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، خیابان‌ها بوی دود می‌دهد، کوه‌های البرز از پشت لایه‌ای مات تقریباً دیده نمی‌شوند و ماسک‌ها فقط به یادگار دوران کرونا نمانده‌اند؛ این‌بار، سپری برای مقابله با هوایی هستند که هر روز «قابل تنفس بودنش» کم‌رنگ‌تر می‌شود.
 
 تهران در محاصره آلودگی/ نفس‌هایی که هر روز کوتاه‌تر می‌شود
بر اساس اعلام دستگاه‌های پایش کیفیت هوا، طی یک هفته گذشته شاخص آلودگی تهران چندین بار از مرز ناسالم برای همه گروه‌ها عبور کرده است؛ یعنی نه فقط کودکان و سالمندان، بلکه همه شهروندان در معرض آسیب‌های مستقیم تنفسی قرار دارند. بیمارستان‌های سطح شهر نیز از افزایش مراجعات بیماران با علائم سرفه‌های شدید، تنگی نفس، سردردهای مداوم و تحریک چشم‌ها خبر می‌دهند. پزشکان می‌گویند که این علائم مختص سالمندان نیست و «هر سنی» را درگیر می‌کند.
 
 تهران در محاصره آلودگی/ نفس‌هایی که هر روز کوتاه‌تر می‌شود
کلاف سردرگم مدیریت آلودگی هوا
سؤال جدی مردم این است: چه اتفاقی باید بیفتد تا مدیریت شهری و تصمیم‌گیران بالاخره یک تصمیم جدی بگیرند؟
آیا باید نصف شهر از تنگی نفس، آسم، بیماری‌های قلبی و سرطان‌های مرتبط با آلودگی هوا جانشان را از دست بدهند؟
انتقاد اصلی شهروندان به «مدیریت واکنشی» است؛ این‌که هر سال تا آلودگی شدید می‌شود، نگاه‌ها به آسمان دوخته می‌شود و منتظر می‌مانیم باد یا باران بیاید تا «مشکل» حل شود! این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، آلودگی هوا یک بحران امنیتی و بهداشتی محسوب می‌شود و با کوچک‌ترین افزایش شاخص، محدودیت‌های فوری اعمال می‌شود؛ نه اینکه تمام امیدها به یک ابر باران‌زا بسته شود.
یک کارشناس محیط‌ زیست در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: «مدیریت آلودگی یعنی کاهش تولید آلاینده‌ها، نه مدیریت باد و باران. ما تا وقتی صنعتی آلاینده را تعطیل نمی‌کنیم، خودرو فرسوده را از رده خارج نمی‌کنیم و بنزین استاندارد تأمین نمی‌کنیم، هیچ معجزه‌ای رخ نخواهد داد.»
 
 تهران در محاصره آلودگی/ نفس‌هایی که هر روز کوتاه‌تر می‌شود
 
دانش‌آموزان؛ قربانیان خاموش این بحران
در شرایطی که شاخص آلودگی به وضعیت خطرناک رسیده، خانواده‌ها انتظار داشتند مدارس برای حفظ سلامت دانش‌آموزان تعطیل شده یا آموزش مجازی فعال شود. با وجود زیرساخت‌هایی مثل «شاد»، هنوز هم بسیاری از استان‌ها و به‌ویژه تهران تصمیم به تعطیلی کلاس‌ها نمی‌گیرند؛ تصمیمی که با توجه به شیوع انفولانزا و گزارش‌های رسمی درباره افزایش چشمگیر آن، نگرانی والدین را چند برابر کرده است.
کلاس‌های درس با پنجره‌های بسته، ازدحام دانش‌آموزان و گردش ویروس‌ها در فضای محدود، ترکیبی است که همه متخصصان آن را «خطرناک» توصیف می‌کنند. بسیاری از والدین می‌پرسند:«به‌جای اصرار بر حضور فیزیکی، چرا از آموزش آنلاین استفاده نمی‌شود؟»
 
 تهران در محاصره آلودگی/ نفس‌هایی که هر روز کوتاه‌تر می‌شود
مادرِ دانش‌آموزی به خبرنگار ما می‌گوید: آنفولانزا بیداد کرده؛ از اون‌ور هم هوا سمی شده. معلوم نیست چرا مدرسه‌ها رو تعطیل نمی‌کنن! مگر سلامتی بچه‌ها مهم نیست؟»
 
معضل دوگانه برای مادران شاغل: سلامت کودک یا حفظ شغل؟
این بحران، برای مادران شاغل به یک معضل دوگانه تبدیل شده است. وقتی مهدکودک و پیش‌دبستانی به دلیل آلودگی تعطیل می‌شود، آنها در برابر یک انتخاب دشوار قرار می‌گیرند: سلامت کودکشان یا حفظ شغل و درآمد خانواده؟
یک مادر شاغل که در یک شرکت خصوصی کار می‌کند، می‌پرسد: «دقیقاً تکلیف ما چیست؟ اگر به خاطر مراقبت از کودکم در روزهای تعطیل غیرمنتظره، مرخصی بگیرم، با کسر حقوق و تهدید اخراج مواجه می‌شوم. اگر کودک را با خودم سر کار ببرم، هم قوانین اجازه نمی‌دهد و هم که محیط کار برای یک کودک آلوده و پراسترس است. اگر هم او را در خانه تنها بگذارم، دغدغه ایمنی و سلامت روانش را دارم.»
این وضعیت، بار روانی و اقتصادی سنگینی را به دوش مادران می‌گذارد و نشان می‌دهد که تعطیلی‌های ضرب‌الاجلی، بدون در نظر گرفتن تمهیدات حمایتی برای خانواده‌ها، تنها مشکل را جابه‌جا می‌کند. چرا پیش از صدور دستور تعطیلی، راهکاری برای "مراقبت از کودک" یا "حمایت از والدین شاغل" ارائه نمی‌شود؟ 
 
مرگ خاموش در سکوت مسئولان
آمارهای جهانی نشان می‌دهد آلودگی هوا سالانه میلیون‌ها نفر را به کام مرگ می‌کشاند. تهران نیز یکی از کلان‌شهرهایی است که بارها در لیست آلوده‌ترین شهرهای دنیا قرار گرفته. اما چرا با وجود این حجم از هشدار، برنامه‌ای جدی و بلندمدت دیده نمی‌شود؟
چرا به جای توسعه حمل‌ونقل پاک، سال‌هاست خودروهای بدون کیفیت و موتورسیکلت‌های کاربراتوری همچنان سهم عمده آلودگی را تشکیل می‌دهند؟
به گفته کارشناسان، آلودگی هوا نه یک «اتفاق فصلی» بلکه یک «بیماری مزمن» است که هر سال وخیم‌تر می‌شود. سکوت و تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها به معنای فدا کردن سلامت میلیون‌ها شهروند است.
 
تهران نفس می‌خواهد؛ نه وعده و توجیه
تهران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌های فوری، علمی و شجاعانه است.21 دستگاه متولی موظفند به وظایفشان عمل کنند.
مردم از مدیران نمی‌خواهند باد و باران بیاورند؛ انتظار دارند مدیریت واقعی بحران انجام شود:
• محدودیت ترافیکی مؤثر
• تعطیلی صنایع آلاینده در روزهای بحرانی
• خارج کردن خودروهای فرسوده
• تأمین سوخت استاندارد
• تعطیلی مدارس در روزهای قرمز
• و برنامه‌ریزی برای کاهش آلاینده‌ها، نه مدیریت آسمان
شهروندان تهران سال‌هاست نفسشان را در گرو این تصمیم‌ها گذاشته‌اند.
این گزارش بازتاب صدای هزاران نفری است که هر روز میان دود و اضطراب سلامت خانواده‌شان قدم می‌زنند و می‌پرسند:«تا کی باید این آلودگی را نفس بکشیم؟»
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
17
پاسخ
سال هاست طرح های مختلفی مانند طرح ترافیک و زوج و فرد، چند برابر کردن مبلغ عوارض شهرداری خودروها به بهانه آلودگی، درآمد و جریمه معاینه فنی و ..... همه با بهانه آلودگی هوا در شهرها اجرا می شوند و تا کنون هم غیر از درآمد برای دولت و شهرداری کوچکترین تاثیری در کاهش آلودگی هوا نداشتند و هر سال وضعیت بدتر هم می شود اگر آلودگی هوا نباشد همه این درآمدها هم نخواهد بود پس ................
پاسخ ها
ali
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
معاینه فنی که فقط پول الکیه هیچ فایده ای ندارد دقیقا معاینه فنی چه حسنی داشته
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
از صبح چند تا وانتی مزاحم پر سر و صدا از کنار منزل ما رد شدند. چرا جلوی تردد اینها رو نمی گیرن؟ جز آلودگی صوتی و آلودگی هوا چه خاصیتی دارن؟؟؟؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
شهردارکه زاکانی باشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
آقای زاکانی چرا جلوی تردد وانتی های پر سر و صدا رو نمی‌گیری؟ آرامش ما رو گرفتن اینها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
13
پاسخ
آلودگی هوا برای مردم مصیب برای دولت درآمد
پاسخ ها
ali
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
دولت نه برای شهرداری درامد است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
قطعا این آلودگی برای بعضیها سود داره که کار جدی براش نمی‌کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
5
پاسخ
بابا ول کن نیمه پر لیوان رو ببین آلودگی هوا باعث کور شدن دید دشمن در زمان حمله هوایی احتمالی میشه حالا ما که خرید Su-35 رو ندیدیم بذار حداقل این استراتژی باقی بمونه خخخخخخ .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
ظاهرا سر حالی برادر!!! کجا زندگی می کنی که اینقدر شوخی؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Ukraine
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
5
پاسخ
نتیجه دوردور الکی با مشینای منسوخ و با سوخت فسیلی ایرانخودرو مثل دنا پلاس.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
8
پاسخ
به عنوان مادر دقیقاً در همین وضعیت هستم! شرکت ما مرخصی بدون حقوق هم نمیدهد. دیروز مجبور شدم پسرم رو با خودم ببرم شرکت اونجا هم با نگاههای سنگین مدیر رو به روشدم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
همه در اذیت کردن مردم شریک تشریف دارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
13
پاسخ
علت ماندگاری و تشدید مشکلاتی مانند آلودگی هوا و تورم و بحران و ناترازی آب و برق و گاز و ..... در ایران مسئولانی هستند که همیشه به دنبال درآمد از مشکلات هستند نه حل مشکلات
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
شک نداشته باش.
خدا ازشون نگذره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
6
پاسخ
باید فوراً طرح کاهش آلاینده‌ها اجرا بشه. ما داریم نسل آینده رو معلول میکنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
3
پاسخ
نصف کلاس پسرم بهخاطر آنفولانزا چند روزه مدرسه نمیرن از کلاس 34 نفری 19 نفر غایبن چندروزه اما اداره آموزش و پرورش اجازه تعطیلی نمیده. میگن برنامه درسی عقب میافته! مگه سلامت بچه‌ها مهمتر از درس نیست؟
ناشناس
|
France
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
7
پاسخ
از سال ۸۰ دارید مینویسید راهکار هم که مشخصه. به نظرم دیگه ننویسید در موردش بهتره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
7
پاسخ
این همه بودجه برای شاد خرج شد، چرا الان ازش استفاده نمیکنن؟ مشکل زیرساخت نیست، مشکل عدم اراده مسئولانه. تا وقتی یه مسئول بالادست مجبور نشه تو این هوا بیرون بیاد، هیچی درست نمیشه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
با راننده و ماشین کولر دار میرن بیرون خبر از حال و روز مردم ندارن
