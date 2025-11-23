میلی صفحه خبر لوگو بالا
ژست‌های احمدی‌نژاد در مراسم ختم خواهر مشایی

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین، در مراسم تحریم مرحومه حوا رحیم‌مشایی در مسجد آقاپلاسید ساداتشهر رامسر حاضر شد و با جمعی از بازماندگان و سوگواران ابراز همدردی کرد.
ژست‌های خاص احمدی‌نژاد در مراسم ختم خواهر مشایی + عکس

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، محمود احمدی‌نژاد در مراسم ترحیم حوا رحیم‌مشایی خواهر اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر خود در دولت دهم در رامسر شرکت کرد.

در ادامه تصاویری از حضور احمدی نژاد را مشاهده می‌کنید:


ژست‌های خاص احمدی‌نژاد در مراسم ختم خواهر مشایی + عکس

ژست‌های خاص احمدی‌نژاد در مراسم ختم خواهر مشایی + عکس

ژست‌های خاص احمدی‌نژاد در مراسم ختم خواهر مشایی + عکس

ژست‌های خاص احمدی‌نژاد در مراسم ختم خواهر مشایی + عکس

ژست‌های خاص احمدی‌نژاد در مراسم ختم خواهر مشایی + عکس

ژست‌های خاص احمدی‌نژاد در مراسم ختم خواهر مشایی + عکس

ژست‌های خاص احمدی‌نژاد در مراسم ختم خواهر مشایی + عکس 

محمود احمدی نژاد مشایی مراسم ختم حوا رحیم‌مشایی اسفندیار رحیم مشایی دولت دهم
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
آسمانِ بی‌پرواز؛ از ناوگان زمین‌گیر تا حقوق‌بگیران بی‌کار/ پرداخت حقوق ۲۵۰۰ نفر در ازای یک هواپیمای فعال
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
سلام پرواز
سفرمارکت
