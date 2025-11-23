\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u062e\u0628\u0631\u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646\u060c \u0645\u062d\u0645\u0648\u062f \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc\u200c\u0646\u0698\u0627\u062f \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u0631\u062d\u06cc\u0645 \u062d\u0648\u0627 \u0631\u062d\u06cc\u0645\u200c\u0645\u0634\u0627\u06cc\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u0631 \u0627\u0633\u0641\u0646\u062f\u06cc\u0627\u0631 \u0631\u062d\u06cc\u0645 \u0645\u0634\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062f\u0641\u062a\u0631 \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0644\u062a \u062f\u0647\u0645 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0645\u0633\u0631 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc \u0646\u0698\u0627\u062f \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f:\n\n\n\n\n\n\n\u00a0