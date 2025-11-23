میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت خودرو امروز 2 آذر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو امروز 2 آذر 1404 در شرایطی اعلام شد که روند کلی معاملات جهتی صعودی به خود گرفت. هرچند فعالان بازار خودرو افزایش قیمت‌ها را در افق بلندمدت محتمل می‌دانند، اما رشد نرخ‌ها در روز جاری بیشتر از افزایش انتظارات تورمی نشات می‌گیرد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ افزایش ریسک‌های سیاسی و کمبود نقدینگی در ماه‌های اخیر، میزان تولید یکی از خودروسازان داخلی را با کاهش تیراژ مواجه کرده است. با این وجود، افزایش قابل‌توجه قیمت محصولات این شرکت، منجر به تعمیق رکود معاملات محصولات آن شده است.

قیمت خودروهای داخلی

ری‌را در صدر فهرست تغییرات قیمتی خودروهای داخلی قرار گرفت. بر این اساس، این کراس‌اوور داخلی 35 میلیون تومان گران شد و با نرخ یک میلیارد و 855 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید. از طرف دیگر، تارا دستی V1 نسبت به روز گذشته 19 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 147 میلیون تومان رسید.

اطلس GL بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات سایپا را تجربه کرد. بر همین مبنا، این هاچ‌بک داخلی رشد 15 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 763 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، کوییک GXR نسبت به روز گذشته 12 میلیون تومان گران شد و روی شاخص 707 میلیون تومان ایستاد.

قیمت خودروهای مونتاژی

کی‌ام‌سی SR3 بیشترین نوسان قیمتی میان خودروهای مونتاژی را پشت سر گذاشت. بر همین اساس، این کراس‌اوور مونتاژی 90 میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد و 790 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، کی‌ام‌سی A5 رشد هشت میلیون تومانی را تجربه کرد و با برچسب قیمتی 2 میلیارد و 188 میلیون تومان به بازار آزاد رسید.

فردا SX5 نسبت به روز گذشته 85 میلیون تومان گران شد و روی قله یک میلیارد و 765 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، لوکانو L7 افزایش قیمت 70 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ سه میلیارد و 490 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود.

تیگو 7 هیبرید افزایش بهای 70 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ سه میلیارد و 270 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. همچنین، X33 کراس (اتوماتیک) نسبت به روز معاملاتی پیشین، رشد بهای 65 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 665 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

فیدلیتی الیت (7 نفره) نسبت به معاملات روز گذشته 65 میلیون تومان گران شد و با نرخ 2 میلیارد و 640 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی حاضر شد. از طرف دیگر، کاپرا U خلاف جریان کلی بازار حرکت کرد و ریزش بهای 30 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا به سطح یک میلیارد و 870 میلیون تومان برسد.
 

خودرو بازار خودرو قیمت خودرو ایران خودرو خودرو وارداتی خودرو مونتاژی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
0
پاسخ
این یعنی دلار به زودی دوباره پرواز می کنه
