فرهنگی
»
سینما
بازدید
4
4
بازدید
پ
عکس: قاب احساسی و دو نفره بهاره رهنما
بهاره رهنما بازیگر سینما تصویر احساسی از خودش و مادر هنرمندش (پروین قائممقامی) را به اشتراک گذاشت.
کد خبر:
۱۳۴۱۷۰۸
تاریخ انتشار:
۰۲ آذر ۱۴۰۴ - ۰۰:۳۰
23 November 2025
کد خبر:
۱۳۴۱۷۰۸
|
۰۲ آذر ۱۴۰۴ - ۰۰:۳۰
23 November 2025
|
4
بازدید
4
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
بهاره رهنما
بازیگر
مادر
پروین قائم مقامی
آسمانِ بیپرواز؛ از ناوگان زمینگیر تا حقوقبگیران بیکار/ پرداخت حقوق ۲۵۰۰ نفر در ازای یک هواپیمای فعال
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت میرود
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفسگیر در ارتفاعات الیت
گزارش خطا
