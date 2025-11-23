توهین عجیب مشاور پزشکیان به کارمندان دولت + واکنش

به گزارش تابناک، علی اصغر شفیعیان مشاور رسانهای دولت پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیسجمهور رسما میگوید که عموم کارمندان دولتی اصلا کاری ندارند که بکنند، عمده بودجه مملکت را صرف تنبلخانهای ناکارامد میکنیم. چرا؟
واکنش مشاور اجتماعی و رییس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری
در این حال، مشاور اجتماعی و رییس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری به توییت علی اصغر شفیعیان در واکنش به این توییت نوشت:
اگر نظام اداری تنبلخانه است -که نیست- و اگر کارمندان ناکارآمدند -که نیستند-، مقصر اصلی آن ساختار سیاسی است، و ناکارآمدی و تنبلی اجتماعی پیامدها و نتایج تصمیمات درازمدت نظام سیاسی است.