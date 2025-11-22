میلی صفحه خبر لوگو بالا
دومین شب عزاداری شهادت حضرت زهرا در بیت رهبری

دومین شب از مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها امشب (شنبه شب) با حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.
دومین شب عزاداری شهادت حضرت زهرا در بیت رهبری

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب، در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین علی علیزاده در سخنانی با استناد به آیات قران و احادیث شریفه به تاریخچه رویارویی حق و باطل در عالَم خلقت اشاره کرد و با تأکید بر اینکه تنها راه سعادت بشر حرکت در مسیر حق است، گفت: نقش محبت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و فرزندان ایشان برای سعادتمندی انسان‌ها بی‌بدیل است.

در ادامه این مراسم آقای محمدرضا بذری با قرائت اشعاری، در رثای حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها به مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی پرداخت. 

در ادامه تصاویری از لحظه ورود رهبر معظم انقلاب به دومین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در حسینیه امام خمینی را مشاهده کنید.

فیلم اصلی

 

 

 

رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای عزاداری شهادت حضرت فاطمه بیت رهبری حسینیه امام خمینی
