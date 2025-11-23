میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

این ۵ میوه را هرگز در یخچال نگهداری نکنید

برخی میوه ها در صورت نگهداری در یخچال نه‌تنها طعم و بافت خود را از دست می‌دهند، بلکه هرگز به نقطه اوج رسیدن و شیرینی طبیعی‌شان نمی‌رسند.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۵۵
| |
680 بازدید
این ۵ میوه را هرگز در یخچال نگهداری نکنید

کارشناسان توصیه می‌کنند پنج میوه را هرگز پیش از رسیدن کامل در یخچال قرار ندهید؛ زیرا سرمای یخچال روند طبیعی رسیدن آنها را متوقف کرده و طعم، عطر و بافت‌شان را مختل می‌کند.

به گزارش تابناک؛ برخی میوه‌ها زمانی بهترین کیفیت خود را دارند که خارج از یخچال و در دمای محیط نگهداری شوند. بسیاری از میوه‌ها مانند میوه‌های هسته‌دار، ملون‌ها، گلابی، خرمالو و گوجه‌فرنگی پس از برداشت همچنان به رسیدن ادامه می‌دهند و معمولاً کمی نارس به فروش می‌رسند. قرار دادن آنها در یخچال پیش از موعد باعث می‌شود عطر و طعمشان کمرنگ شود، بافتشان آردی شود و فرصت رسیدن کامل و شیرین شدن‌شان از بین برود.

به‌گفته کارشناسان، پنج میوه از همه آسیب‌پذیرترند: موز، آووکادو، انبه، گوجه‌فرنگی و میوه‌های هسته‌دار که همگی در دمای اتاق بهترین عملکرد را دارند.

چرا نباید این میوه‌ها را در یخچال قرار داد؟

اگر به میوه‌های فروشگاه‌ها دقت کرده باشید، برخی کاملاً سفت و نارس‌اند، اما برخی دیگر آماده خوردن. این موضوع اتفاقی نیست. سیب و مرکبات زمانی برداشت می‌شوند که کاملاً رسیده‌اند، اما میوه‌هایی مثل موز، آووکادو، انبه، گوجه‌فرنگی و میوه‌های هسته‌دار پیش از رسیدن کامل برداشت می‌شوند. این میوه‌ها در مسیر انتقال و حتی پس از رسیدن به خانه شما همچنان طعم و بافت بیشتری پیدا می‌کنند.

تشخیص این‌که یک میوه باید در یخچال بماند یا روی پیشخوان، به میزان رسیدگی آن بستگی دارد. اگر بدانید میوه رسیده است یا نه، تعیین این‌که آن را در یخچال بگذارید یا در فضای اتاق، بسیار آسان‌تر می‌شود. یخچال روند رسیدن میوه را کند یا حتی قطع می‌کند و گاهی نتیجه آن اصلاً خوشایند نیست.

نمونه‌ها روشن‌اند:

موز در یخچال خاکستری و لاستیکی می‌شود و بافت نرم و خامه‌مانند خود را از دست می‌دهد.

آووکادو ممکن است روز‌ها سفت بماند و ناگهان از حالت سنگی به له‌شده تبدیل شود.

انبه در یخچال هرگز به اوج طعم استوایی خود نمی‌رسد و بی‌مزه و خمیری می‌شود.

گوجه‌فرنگی طعم شیرین و بافت آبدار خود را از دست می‌دهد و آردی و بی‌روح می‌شود.

میوه‌های هسته‌دار مانند هلو، آلو، زردآلو و شلیل بافتی ناهمگون و دانه‌دانه پیدا می‌کنند.

بهترین شیوه نگهداری این میوه‌ها

موز

استفاده از آویز موز فقط جنبه تزئینی ندارد؛ باعث می‌شود فشار و زخم‌خوردگی کمتر شده و ماندگاری میوه افزایش یابد. موز را در دمای اتاق و دور از سایر میوه‌ها نگه دارید تا بیش از حد زود نرسد.

آووکادو

آووکادوی نارس را در محیط خانه و دور از نور مستقیم قرار دهید. وقتی رسید، می‌توانید آن را برای چند روز بیشتر تازه نگه داشتن به یخچال منتقل کنید.

انبه

انبه‌های نارس را در دمای اتاق و دور از نور نگه دارید. وقتی رسیده شد، می‌توان آن را کامل در یخچال گذاشت یا پس از برش در ظرف دربسته نگهداری کرد.

گوجه‌فرنگی

گوجه‌فرنگی‌ها را از سمت دم رو به پایین روی پیشخوان قرار دهید تا له نشوند و احتمال کپک‌زدگی کاهش یابد. برای بهترین طعم، آنها را در دمای اتاق و با فاصله از یکدیگر نگه دارید.

میوه‌های هسته‌دار

هلو، آلو، زردآلو و شلیل را طوری پهن کنید که روی هم نیفتند و ضربه نخورند. این میوه‌ها تا زمانی که نرم و رسیده شوند باید در دمای معمولی نگهداری شوند.

یک نکته مهم درباره گاز اتیلن

موز، آووکادو و سیب گازی طبیعی به نام اتیلن آزاد می‌کنند؛ هورمونی گیاهی که روند رسیدن میوه‌ها را سرعت می‌بخشد. این گاز به میوه‌ها کمک می‌کند پس از چیده شدن برسند، اما همین فرایند باعث می‌شود میوه‌های اطراف هم خیلی سریع‌تر برسند؛ بنابراین اگر نمی‌خواهید دیگر میوه‌ها زود خراب شوند، آنها را از این سه مورد دور نگه دارید.

اما اگر قصد دارید روند رسیدن را سریع‌تر کنید، یک راه‌حل ساده وجود دارد: میوه را همراه با یک موز یا سیب رسیده داخل یک کیسه کاغذی قرار دهید تا فرآیند رسیدن سرعت گیرد. اگر می‌خواهید رسیدن را کند کنید، آنها را جدا از هم نگه دارید. این توصیه‌های ساده می‌تواند به حفظ طعم، بافت و تازگی میوه‌ها کمک کند و از هدررفت مواد غذایی جلوگیری کند؛ راهکاری کوچک، اما تأثیرگذار در مصرف هوشمندانه و نگهداری صحیح محصولات تازه.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
میوه آووکادو یخچال موز
آسمانِ بی‌پرواز؛ از ناوگان زمین‌گیر تا حقوق‌بگیران بی‌کار/ پرداخت حقوق ۲۵۰۰ نفر در ازای یک هواپیمای فعال
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۱۳ میوه برای درمان فوری کراتین بالا
میوه‌ای کوچک با خواص بزرگ!
آیا خوردن میوه بعد از غذا مضر باشد؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
ادعای رویترز از محتوای نامه پزشکیان به «بن سلمان»؛ ایران از عربستان خواسته تا آمریکا را برای احیای مذاکرات متقاعد کند
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
واکنش نتانیاهو به فروش اف-۳۵ به عربستان
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۱۰ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۲ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۱ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005d1b
tabnak.ir/005d1b