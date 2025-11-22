میلی صفحه خبر لوگو بالا
مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات این استان فردا تعطیل است

مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات برخی شهرستان‌های آذربایجان‌ شرقی یکشنبه تعطیل است
مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات این استان فردا تعطیل است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ظفر محمدی در خصوص تعطیلی روز یکشنبه دوم آذر گفت: برابر مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان آذربایجان شرقی، با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و آلودگی هوا مقرر شد، فردا یکشنبه دوم آذرماه، تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی، مدارس و مراکز آموزش عالی در شهرستان‌های تبریز، اسکو، آذرشهر، عجبشیر، بناب، شبستر تعطیل شود.

وی افزود: همچنین تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی و مراکز آموزش عالی خصوصی وابسته سازمان فنی و حرفه‌ای و کانون پرورشی و فکری کودکان نیز تعطیل است.

وی ادامه داد: صرفا شعب منتخب با تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها فعالیت خواهند کرد. همچنین دستگاه‌های امدادی، بهداشتی، درمانی و شیفتی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

محمدی در پایان گفت: در شهرستان‌های مراغه، ملکان، هشترود و مرند کلیه مقاطع تحصیلی در مدارس در نوبت‌های صبح و بعد از ظهر و نیز مراکز آموزش عالی غیرحضوری خواهد بود. همچنین تمامی دستگاه‌ها و ادارات در این چهار شهرستان دایر هستند.

تعطیل یکشنبه آذربایجان شرقی آلودگی مدارس مراکز آموزشی افزایش آلاینده‌ها
