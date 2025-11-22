دولت آمریکا در ادامه سیاست‌های خصمانه گذشته، چند فرد و شرکت هندی را به‌دلیل همکاری در تجارت نفت ایران تحریم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کردند چند شرکت و فرد هندی به فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران افزوده شده‌اند. این اقدام در ادامه سیاست فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران صورت گرفته است.

این گزارش افزود: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) نام سید زائر حسین اقبال حسین، سید ذوالفقار حسین رضوی، شرکت آر. ان شیپ منیجمنت پرایوت (RN Ship Management Pvt. Ltd) مستقر در ایالت مهاراشترا و شرکت تی‌آر۶ پترو ایندیا ال‌ال‌پی (TR۶ Petro India LLP) در پونه را به فهرست ویژه اتباع و نهاد‌های تحریم‌شده (SDN List) اضافه کرده است.

وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد ۱۷ نهاد، فرد و کشتی از کشورهایی، چون هند، پاناما و سیشل به‌دلیل نقش در تجارت نفت و فرآورده‌های نفتی ایران تحریم شده‌اند. همزمان وزارت خزانه‌داری ۴۱ نهاد، فرد، کشتی و هواپیما را هدف قرار داده است.

این تحریم‌ها بخشی از تلاش واشنگتن برای محدود کردن بخش انرژی ایران عنوان شده است، اما در عین حال نشان می‌دهد که تجارت نفت ایران همچنان در سطح بین‌المللی جریان دارد و کشور‌های مختلف در این مبادلات حضور دارند. تحلیلگران معتقدند این موضوع بیانگر اهمیت جایگاه ایران در بازار انرژی و تداوم روابط اقتصادی آن با بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است.