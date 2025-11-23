احمد بخشایش، یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با عملکرد او و اینکه چرا طرح استیضاح وزیر کار اعلام وصول نمی شود، اظهار کرد: میدری وزیر موفقی نبوده است. شاید زمانی که معاون وزیر بود، نفر دوم خوبی بود و کارش قابل قبول بود، اما وقتی وزیر شد، خوداتکایی و اعتماد به نفسش را از دست داد.
تغییرات مدیریتی در صندوق بازنشستگی ناشی از تسویه حساب های شخصی میدری بود
وی با اشاره به اینکه میدری در انتصابات تلاش میکرد رفیقبازی و افراد خاص را جایگزین کند و امور از دستش خارج شد، افزود: یکی از بهترین نمونهها، صندوق بازنشستگی است که سه نفر را در مدیریت این صندوق تغییر داد و این تغییرات مکرر نشاندهنده عدم شناخت کافی او یا تسویه حسابهای شخصی است. در حالیکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانهای گسترده است و امور متعددی از زندگی مردم، کارگران، کشاورزان و دهکهای مختلف جامعه را پوشش میدهد.
دهک بندی ها باعث نارضایتی مردم شده است
بخشایش ادامه داد: دهکبندیهایی که ایشان اعمال کرده بارها تغییر کرده و باعث نارضایتی مردم شده است. برخی افراد به نمایندگان گفتهاند که تا چند روز قبل از تماس، آنها از کمیته امداد یارانه دریافت میکردند اما همسرشان از فهرست یارانهبگیران خارج شده است. این نشان میدهد مدیریت وزارتخانه در حوزه حمایت معیشتی ناکارآمد است.
میدری در موضوع کالابرگ طفره می رود
نماینده مردم اردستان در مجلس در نقد سیاستهای وزارتخان تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه کالاهای اساسی گفت: ما باید کالاهای اساسی را در دسترس مردم با قیمت باثبات قرار دهیم و این امکان از طریق کالابرگ فراهم میشود. اما میدری از این مسئله طفره میرود؛ یک روز میگوید پول به مردم داده میشود، روز دیگر میگوید معرفی به نهادهای خاص انجام میشود. او یا نمیتواند و یا نمیخواهد که کار جلو برود، بنابراین طبیعی است مجلس دنبال استیضاح او باشد.
میدری مشغول سیاسی کاری اس و کارها در دست گادفادرهاست
وی درباره سیاسیکاری در این وزارتخانه افزود: میدری پستها را سیاسی نگاه میکند، در حالیکه وزارت کار جایی برای بهرهوری است و باید رضایت قشر عظیمی از کارگران را در صنعت فولاد، دخانیات و کارخانهها برآورده کند. نیروهای توانمند باید در شستا و دیگر حوزهها به کار گرفته شوند، اما بیشتر مشغول سیاسیکاری است و کارها در دست گادفادرها قرار دارد.
بخشایش درباره تاخیر در پیشبرد طرح استیضاح گفت: علیرغم انتقادات وارد بر وزیر، این طرح جلو نمیرود. مقصر هیئت رئیسه و آقای قالیباف هستند که با دولت تعامل میکنند و این طرحها را به جریان نمیاندازند تا وزیران متنبّه شوند و به کارهای اصلیشان برسند. اما احتمالا یکی دو مورد از این استیضاحها به جریان خواهند افتاد.
نماینده مردم اردستان در مجلس در مورد اولویتبندی استیضاحها تصریح کرد: فکر میکنم ابتدا وزیر راه، نیرو و وزیر کار در اولویت قرار دارند، در حالی که باید استیضاح میدری در اولویت باشد.
آقای میدری! اعتبارات اختصاص یافته کالابرگ کجا هزینه می شود؟
وی در پایان درباره بودجه کالابرگ گفت: باید از وزیر کار پرسیده شود که اعتبارات اختصاصیافته برای کالابرگ کجا هزینه میشود و چرا مردم دو ماه است که به این طرح دسترسی پیدا نکردهاند؟