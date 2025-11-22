میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
در مقاله‌ای بررسی شد

روسیه جنگ اوکراین را تا تحقق منافع خود ادامه می‌دهد/ اهداف پوتین از حمله بزرگ به کی‌یف چه بود؟

روسیه از طریق پیشروی‌های تازه در شرق و یک حمله گسترده به کی‌یف، فشار نظامی و سیاسی را افزایش می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۲۴
| |
420 بازدید

روسیه جنگ اوکراین را تا تحقق منافع خود ادامه می‌دهد/ اهداف پوتین از حمله بزرگ به کی‌یف چه بود؟

مسکو با بهره‌گیری از حملات نظامی و فشار‌های داخلی—از جمله اتهامات فساد و کمبود نیروی انسانی—در حال ایجاد فرصت‌هایی برای تضعیف دولت اوکراین است.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «اوراسیا ریویو» در گزارش به بررسی آخرین وضعیت جنگ اوکراین پرداخته که در ادامه آمده است.

لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.

روسیه فشار خود بر اوکراین را تشدید کرده است. ارتش کرملین همچنان در شرق پیشروی می‌کند، از میان شهر‌های ویران عبور می‌کند و به دفاع اوکراین فشار وارد می‌سازد. هم‌زمان، مسکو حملات خود به پایتخت اوکراین را افزایش می‌دهد.

حمله شبانه به کی‌یف، که شامل بیش از ۴۰۰ پهپاد بود، چندین کشته غیرنظامی و خسارات گسترده به مناطق مسکونی برجای گذاشت. این اقدام نشان می‌دهد که مسکو قصد دارد هزینه مقاومت را افزایش دهد و به دولت‌های اروپایی و ایالات متحده پیام دهد که روسیه قصد عقب‌نشینی ندارد.

کرملین در حال استفاده از نیروی نظامی، فشار سیاسی و ارعاب است تا اوکراین و شرکایش را وادار کند مواضعی اتخاذ کنند که به نفع منافع روسیه باشد.

روسیه از طریق پیشروی‌های تازه در شرق و یک حمله گسترده به کی‌یف، فشار نظامی و سیاسی را افزایش می‌دهد.

مسکو با بهره‌گیری از حملات نظامی و فشار‌های داخلی—از جمله اتهامات فساد و کمبود نیروی انسانی—در حال ایجاد فرصت‌هایی برای تضعیف دولت اوکراین است.

تردید غرب، همراه با تداوم عملیات روسیه، باور کرملین را تقویت می‌کند که می‌تواند جنگ را بر اساس شروط خود ادامه دهد.

وضعیت کنونی

در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵، نیرو‌های روسیه طی شب، با استفاده گسترده از پهپاد‌ها و موشک‌ها به کی‌یف حمله کردند. 

مقام‌های اوکراینی حداقل چهار کشته و بیش از بیست زخمی گزارش کرده‌اند. ساختمان‌های مسکونی هدف قرار گرفت و غیرنظامیان در میان آوار گرفتار شدند یا ناچار شدند زیر آتش فرار کنند.

در شرق اوکراین، یگان‌های روس همچنان به پیشروی ادامه می‌دهند. تصاویر منتشرشده از منطقه نشان می‌دهد که سربازان روس با موتورسیکلت و در میان مه به سمت مواضع کلیدی حرکت می‌کنند. 

نیرو‌های اوکراینی با حملات مکرری رو‌به‌رو هستند که توان آنها را کاهش داده و امکان چرخش و جایگزینی نیرو‌ها را محدود می‌کند.

تلاش‌های دیپلماتیک همچنان در بن‌بست مانده است. نشست تابستانی آلاسکا میان رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، و رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، هیچ پیشرفتی به همراه نداشت. 

روسیه برنامه دیدار بعدی در بوداپست را پس از رد بررسی آتش‌بس، به حالت تعلیق درآورد. آمریکا گفت احتمال گفت‌و‌گو‌های بیشتر را رد نمی‌کند، اما نشانه‌ای از آمادگی مسکو برای تغییر مطالباتش دیده نمی‌شود.

روسیه همچنان در چندین حوزه بر اوکراین فشار وارد می‌کند تا توان نظامی، روحیه و اراده کی‌یف را تضعیف کرده و همچنین میزان انسجام متحدان اوکراین را بیازماید.

از آغاز درگیری، نیرو‌های کرملین تلفات و شکست‌های قابل‌توجهی را متحمل شده‌اند؛ با این حال ارتش روسیه خطوط تأمین خود را بازسازی کرده، تاکتیک‌های خود را تطبیق داده و در مناطق حیاتی شرقی دوباره به حرکت و پیشروی دست یافته است. 

این دستاورد‌ها ادعای مسکو را تقویت می‌کند که می‌تواند به جنگ ادامه دهد و کنترل خود را بر مناطق اشغالی گسترش دهد.

اوکراین با فشار‌های داخلی فزاینده‌ای رو‌به‌رو است. یک رسوایی فساد اعتماد عمومی به بخش‌هایی از دولت را تضعیف کرده است. 

گزارش‌هایی از فرار سربازان و تلاش مردان در سن سربازی برای ترک کشور، میزان فشار بر جامعه اوکراین را نشان می‌دهد. این روند‌ها می‌تواند مسکو را جسورتر کند تا باور داشته باشد کی‌یف ممکن است دچار بی‌ثباتی سیاسی شود، از جمله تغییراتی در درون نخبگان حاکم.

رهبران اروپایی همچنان از کی‌یف حمایت می‌کنند، اما نگرانی‌ها درباره کمبود نیروی انسانی در اوکراین در حال افزایش است. 

اظهارات علنی صدراعظم آلمان مبنی بر اینکه مردان اوکراینی باید در کشور بمانند و علیه روسیه بجنگند، تلویحاً نشان‌دهنده نیاز به بسیج گسترده‌تر و نگرانی درباره توان اوکراین برای ادامه جنگ است. چنین اظهاراتی باور روسیه را تقویت می‌کند که ظرفیت اوکراین ممکن است بیش از این تضعیف شود.

حملات گسترده روسیه به کی‌یف و موفقیت‌های نظامی در جبهه شرقی نشان می‌دهد که تحریم‌ها توان کرملین برای ادامه تلاش‌های جنگی را کاهش نداده‌اند.

حمله چند شب گذشته به کی‌یف نشان‌دهنده قصد مسکو برای حفظ فشار بدون ورود به مذاکراتی است که بر اساس شروط اوکراین یا شرکای آن باشد. مسکو نشان می‌دهد که هنوز توان تشدید تنش را دارد و انتظار دارد غرب در موضع فعلی خود تجدیدنظر کند.

چشم‌انداز

استراتژی روسیه شامل گسترش حساب‌شدهٔ قلمرو، حمله به مناطق شهری اوکراین، و تشدید تنش‌های سیاسی و اجتماعی داخلی اوکراین است. 

این ترکیب باید مقاومت اوکراین را فرسوده کند و در پایتخت‌های غربی درباره چشم‌انداز یک جنگ طولانی تردید ایجاد کند.

اگر اوکراین نتواند حمایت بین‌المللی قوی‌تری به دست آورد و امور داخلی خود را تثبیت کند، احتمالاً موقعیت روسیه تقویت خواهد شد.

مسکو ظاهراً مصمم است که جنگ را تا زمانی ادامه دهد که بتواند توافقی را تحمیل کند که بازتاب‌دهنده اهداف خودش باشد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روسیه اوکراین جنگ اوکراین و روسیه ولادیمیر پوتین ولودیمیر زلنسکی
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لحن زلنسکی تغییر کرد؛ «جنگ را خاتمه دهیم»!
لاوروف: غرب و اوکراین برای مذاکره جدی آماده نیستند
زلنسکی: نگران پایان یافتن ذخیره مهمات هستیم
استقبال زلنسکی از کمک‌های جدید آمریکا به اوکراین
شرط اوکراین برای خروج از خاک روسیه
اهمیت بزرگترین «عملیات تهاجمی» اوکراین؛ جنگ به عمق روسیه کشیده شد
سراسر اوکراین در خاموشی‌ فرو رفت
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۱۰ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۲ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۱ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005d16
tabnak.ir/005d16