روسیه از طریق پیشروی‌های تازه در شرق و یک حمله گسترده به کی‌یف، فشار نظامی و سیاسی را افزایش می‌دهد.

مسکو با بهره‌گیری از حملات نظامی و فشار‌های داخلی—از جمله اتهامات فساد و کمبود نیروی انسانی—در حال ایجاد فرصت‌هایی برای تضعیف دولت اوکراین است.

روسیه فشار خود بر اوکراین را تشدید کرده است. ارتش کرملین همچنان در شرق پیشروی می‌کند، از میان شهر‌های ویران عبور می‌کند و به دفاع اوکراین فشار وارد می‌سازد. هم‌زمان، مسکو حملات خود به پایتخت اوکراین را افزایش می‌دهد.

حمله شبانه به کی‌یف، که شامل بیش از ۴۰۰ پهپاد بود، چندین کشته غیرنظامی و خسارات گسترده به مناطق مسکونی برجای گذاشت. این اقدام نشان می‌دهد که مسکو قصد دارد هزینه مقاومت را افزایش دهد و به دولت‌های اروپایی و ایالات متحده پیام دهد که روسیه قصد عقب‌نشینی ندارد.

کرملین در حال استفاده از نیروی نظامی، فشار سیاسی و ارعاب است تا اوکراین و شرکایش را وادار کند مواضعی اتخاذ کنند که به نفع منافع روسیه باشد.

تردید غرب، همراه با تداوم عملیات روسیه، باور کرملین را تقویت می‌کند که می‌تواند جنگ را بر اساس شروط خود ادامه دهد.

وضعیت کنونی

در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵، نیرو‌های روسیه طی شب، با استفاده گسترده از پهپاد‌ها و موشک‌ها به کی‌یف حمله کردند.

مقام‌های اوکراینی حداقل چهار کشته و بیش از بیست زخمی گزارش کرده‌اند. ساختمان‌های مسکونی هدف قرار گرفت و غیرنظامیان در میان آوار گرفتار شدند یا ناچار شدند زیر آتش فرار کنند.

در شرق اوکراین، یگان‌های روس همچنان به پیشروی ادامه می‌دهند. تصاویر منتشرشده از منطقه نشان می‌دهد که سربازان روس با موتورسیکلت و در میان مه به سمت مواضع کلیدی حرکت می‌کنند.

نیرو‌های اوکراینی با حملات مکرری رو‌به‌رو هستند که توان آنها را کاهش داده و امکان چرخش و جایگزینی نیرو‌ها را محدود می‌کند.

تلاش‌های دیپلماتیک همچنان در بن‌بست مانده است. نشست تابستانی آلاسکا میان رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، و رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، هیچ پیشرفتی به همراه نداشت.

روسیه برنامه دیدار بعدی در بوداپست را پس از رد بررسی آتش‌بس، به حالت تعلیق درآورد. آمریکا گفت احتمال گفت‌و‌گو‌های بیشتر را رد نمی‌کند، اما نشانه‌ای از آمادگی مسکو برای تغییر مطالباتش دیده نمی‌شود.

روسیه همچنان در چندین حوزه بر اوکراین فشار وارد می‌کند تا توان نظامی، روحیه و اراده کی‌یف را تضعیف کرده و همچنین میزان انسجام متحدان اوکراین را بیازماید.

از آغاز درگیری، نیرو‌های کرملین تلفات و شکست‌های قابل‌توجهی را متحمل شده‌اند؛ با این حال ارتش روسیه خطوط تأمین خود را بازسازی کرده، تاکتیک‌های خود را تطبیق داده و در مناطق حیاتی شرقی دوباره به حرکت و پیشروی دست یافته است.

این دستاورد‌ها ادعای مسکو را تقویت می‌کند که می‌تواند به جنگ ادامه دهد و کنترل خود را بر مناطق اشغالی گسترش دهد.

اوکراین با فشار‌های داخلی فزاینده‌ای رو‌به‌رو است. یک رسوایی فساد اعتماد عمومی به بخش‌هایی از دولت را تضعیف کرده است.

گزارش‌هایی از فرار سربازان و تلاش مردان در سن سربازی برای ترک کشور، میزان فشار بر جامعه اوکراین را نشان می‌دهد. این روند‌ها می‌تواند مسکو را جسورتر کند تا باور داشته باشد کی‌یف ممکن است دچار بی‌ثباتی سیاسی شود، از جمله تغییراتی در درون نخبگان حاکم.

رهبران اروپایی همچنان از کی‌یف حمایت می‌کنند، اما نگرانی‌ها درباره کمبود نیروی انسانی در اوکراین در حال افزایش است.

اظهارات علنی صدراعظم آلمان مبنی بر اینکه مردان اوکراینی باید در کشور بمانند و علیه روسیه بجنگند، تلویحاً نشان‌دهنده نیاز به بسیج گسترده‌تر و نگرانی درباره توان اوکراین برای ادامه جنگ است. چنین اظهاراتی باور روسیه را تقویت می‌کند که ظرفیت اوکراین ممکن است بیش از این تضعیف شود.

حملات گسترده روسیه به کی‌یف و موفقیت‌های نظامی در جبهه شرقی نشان می‌دهد که تحریم‌ها توان کرملین برای ادامه تلاش‌های جنگی را کاهش نداده‌اند.

حمله چند شب گذشته به کی‌یف نشان‌دهنده قصد مسکو برای حفظ فشار بدون ورود به مذاکراتی است که بر اساس شروط اوکراین یا شرکای آن باشد. مسکو نشان می‌دهد که هنوز توان تشدید تنش را دارد و انتظار دارد غرب در موضع فعلی خود تجدیدنظر کند.

چشم‌انداز

استراتژی روسیه شامل گسترش حساب‌شدهٔ قلمرو، حمله به مناطق شهری اوکراین، و تشدید تنش‌های سیاسی و اجتماعی داخلی اوکراین است.

این ترکیب باید مقاومت اوکراین را فرسوده کند و در پایتخت‌های غربی درباره چشم‌انداز یک جنگ طولانی تردید ایجاد کند.

اگر اوکراین نتواند حمایت بین‌المللی قوی‌تری به دست آورد و امور داخلی خود را تثبیت کند، احتمالاً موقعیت روسیه تقویت خواهد شد.

مسکو ظاهراً مصمم است که جنگ را تا زمانی ادامه دهد که بتواند توافقی را تحمیل کند که بازتاب‌دهنده اهداف خودش باشد.