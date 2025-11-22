دستور پیگرد کیفری برای سهامدار اصلی بانک آینده

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0641\u0627\u0631\u0633\u061b \u062f\u0641\u062a\u0631 \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0628\u0627 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u060c \u062f\u0633\u062a\u0648\u0631 \u00ab\u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u06a9\u06cc\u0641\u0631\u06cc \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0633\u0647\u0627\u0645\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0628\u0627\u0646\u06a9 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647\u00bb \u0648 \u00ab\u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u062a\u0639\u0647\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644 \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0646\u06a9\u00bb \u0631\u0627 \u0627\u0628\u0644\u0627\u063a \u06a9\u0631\u062f.