دستور پیگرد کیفری برای سهامدار اصلی بانک آینده

دفتر رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد، دستور «اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده» و «تشکیل تیم متعهد برای شناسایی و انتقال دارایی‌های این بانک» را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۰۸
| |
393 بازدید
|
۲

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دفتر رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد، دستور «اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده» و «تشکیل تیم متعهد برای شناسایی و انتقال دارایی‌های این بانک» را ابلاغ کرد.

رئیس جمهور وزیر اقتصاد سهامدار بانک آینده انتقال دارایی
علی بچه تهرون
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
0
پاسخ
فقط باید با صدای بلند خندید. دولت؟ کدام دولت ؟ مگه اصلا ما چیزی به اسم دولت هم داریم؟ اگه داریم کجا هستن این دولتمردان قدر قدرت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
0
پاسخ
نوش دارو بعد مرگ سهراب
