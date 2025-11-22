مشتری خودروهای صفر چه کسانی هستند؟!

مشکلات اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و تحولات بازار خودرو، انتخاب بین خرید خودرو صفر یا کارکرده را به مسئله‌ای چالش‌برانگیز تبدیل کرده است.

شرایط حاکم در بازار خودرو موجب شده تا برخی خریداران به جای خرید خودروی صفر کیلومتر، به سمت بازار خودروهای کارکرده سوق پیدا کنند.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ برخی فعالان بازار خودرو معتقدند خرید خودرو صفر کیلومتر، می‌تواند احساس امنیت و برخورداری از گارانتی‌ معتبر را به همراه داشته باشد. این موضوع به خریدار اطمینان می‌دهد که خودرو، تحت پوشش خدمات پس از فروش است و به احتمال زیاد، کمتر با مشکلات فنی مواجه خواهد شد. همچنین، عمر مفید خودرو و مصرف سوخت بهینه‌تر خودروی صفر کیلومتر می‌تواند جذابیت بیشتری ایجاد کند.

اما از طرف دیگر، قیمت بالای خودروهای صفر و هزینه‌های اضافی مانند بیمه، مالیات و هزینه‌های نگهداری اولیه، می‌تواند برای برخی از خریداران چالش‌برانگیز باشد و حتی موجب فشار مالی شود.

در مقابل این نکات، برخی دیگر به این نکته اشاره می‌کنند که خرید خودروی کارکرده - چه داخلی یا خارجی - به دلیل شکست قیمت و قیمت پایین‌تر و کاهش هزینه‌های اولیه، گزینه‌ای جذاب به نظر می‌رسد. این گزینه، به خریدار این امکان را می‌دهد که خودرویی با مشخصات مشابه یا حتی بهتر از مدل‌های صفر کیلومتر را با هزینه‌ای کمتر بخرند.

با این حال، خرید خودرو دست‌دوم همراه با ریسک‌هایی است؛ از جمله احتمال وجود نقص‌های پنهان که ممکن است پس از مدتی نمایان شوند، مشکلات فنی ناشی از استفاده قبلی و همچنین کاهش سریع‌تر ارزش خودرو. علاوه بر این، نداشتن گارانتی معتبر و احتمال تعمیرات هزینه‌بر، می‌تواند نگرانی‌هایی برای خریداران ایجاد کند.



خرید خودروی نو یا کارکرده؟

با وجود این نکات مهم درباره خودروهای صفر و کارکرده، این سوال مطرح می‌شود که خرید خودروی صفر بهتر است یا خودرو‌ی کارکرده؟ و اگر به دلیل محدویت بودجه، به دنبال خودروی کارکرده هستیم، باید چه نکاتی را در نظر بگیریم؟

برخی فعالان بازار خودرو به این نکته اشاره می‌کنند که برای خرید خودرو‌ کارکرده، باید چند نکته ملاک قرارگیرد که مهمترین‌ آن، انتخاب خودرویی است که در بازار خودروی ایران شناخته شده باشد تا در صورت نیاز به تعمیر و تعویض قطعه، تأمین قطعات و تعمیر آن به‌راحتی انجام شود.

تمایل خریداران به خودروهای کارکرده است زیرا...

یک کارشناس صنعت و بازار به این نکته اشاره کرده است که در صورت تمایل خریدار به خودرو کارکرده در شرایط کنونی، بهتر است خودروهایی انتخاب شوند که تامین قطعات آن از طریق کشورهای همسایه هم امکان‌پذیر باشد، چرا که نبود شبکه خدمات پس از فروش مناسب، موجب کاهش ارزش خودروها در بازار می‌شود.

وی همچنین گفت: در شرایط فعلی بازار، تمایل خریداران به سمت خودرو کارکرده است چرا که تجربه نشان داده هرچقدر قیمت خودروهای نو افزایش پیدا کند، تمایل مردم به خرید خودروهای دست دوم بیشتر می‌شود. زیرا خودروهای کارکرده با قیمت پایین‌تر و ریسک کمتر در بازار وجود دارند و خریداران در شرایط ناپایدار اقتصادی، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در این بخش هزینه کنند.

نکات مهم در خرید خودروهای کارکرده

کارشناس دیگر به این نکته اشاره می‌کند که انتخاب بین خودروی صفر یا کارکرده، بستگی به چند عامل کلیدی دارد. اگر بخواهیم از نظر اقتصادی بررسی کنیم، خودروهای صفر به طور معمول قیمت بالاتری دارند، اما در مقابل، برای مدت‌زمانی طولانی‌تر از گارانتی برخوردار هستند و نیاز به تعمیرات اساسی ندارند. این مسئله، به ویژه در شرایطی که هزینه‌های تعمیرات خودرو بسیار بالا رفته، می‌تواند برای خریدار جذاب باشد.

از سوی دیگر، خودروهای کارکرده قیمت کمتری دارند و می‌توانند گزینه مناسبی برای کسانی باشند که بودجه محدودی دارند. با این حال، خرید خودروی کارکرده ممکن است با ریسک‌هایی همراه باشد، چرا که ممکن است مشکلات فنی یا نیاز به تعمیرات داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که در خودروهای کارکرده باید چه نکاتی مورد توجه خریداران باشد، می‌گوید: در خرید خودروی کارکرده باید به چند نکته اساسی توجه کرد. اول از همه، وضعیت بدنه و رنگ خودرو بسیار مهم است. این که آیا بدنه خودرو تصادفی داشته یا نه، مسئله‌ای است که باید توسط یک کارشناس حرفه‌ای بررسی شود.

این کارشناس خودرو گفت: دومین نکته، وضعیت فنی خودرو است. برخی افراد ممکن است خودرو را از لحاظ ظاهری به خوبی نگهداری کرده باشند، اما از نظر فنی دچار مشکلاتی باشد. لذا پیشنهاد می‌کنم قبل از خرید، حتما از یک متخصص فنی برای بررسی وضعیت موتور، سیستم تعلیق و جعبه‌دنده کمک بگیرید. نکته دیگر که بسیاری از خریداران به آن توجه نمی‌کنند، تاریخچه سرویس و تعمیرات خودرو است. خریداران باید بررسی کنند که آیا سرویس خودرو به موقع بوده است.



کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت خودروهای صفر

یکی از مواردی که از سوی خریداران مطرح می‌شود، ریزش قیمت خودروهای صفر پس از خرید است، نکته‌ای که با توجه به شرایط کنونی خودروهای کارکرده را برای خریداران جذاب کرده است.

البته «این نگرانی کاملا به‌جا است. خودروهای صفر به طور معمول پس از خرید، در سال اول حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست می‌دهند. این مسئله به ویژه در شرایطی که تورم و نوسانات قیمت وجود دارد، ممکن است برای خریداران نگران‌کننده باشد. با این حال، باید گفت که خودروهای صفر مزایای خود را هم دارند. به عنوان مثال، برای افرادی که به دنبال خودرو برای مدت‌زمان طولانی‌تری هستند و قصد فروش آن را ندارند، این کاهش چندان اهمیت ندارد. اما اگر فردی قصد فروش خودرو در کوتاه‌مدت را داشته باشد، قطعا باید به این نکته توجه کند».

مزایای خودرو صفر نسبت به کارکرده

«هرچند در شرایط اقتصادی کنونی، خرید خودرو صفر شاید برای برخی افراد به‌صرفه نباشد و به دلیل افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی، بسیاری از خریداران ترجیح بدهند خودروهای کارکرده خریداری کنند. اما برای کسانی که توانایی خرید خودرو صفر را دارند، این خودروها هنوز هم مزایای زیادی دارند و از نظر فنی و تجهیزات به‌روز محسوب می‌شوند و معمولا به دلیل کم بودن کارکرد، مشکلات کمتری دارند». خودروهای صفر به دلیل گارانتی و خدمات پس از فروش، ریسک‌های کمتری دارند.

رشد قیمت کارکرده‌ها به دلیل افزایش تقاضا

در شرایطی که قیمت خودروهای صفر همچنان بالا است، این سوال مطرح می‌شود که آیا گرایش به خودروهای کارکرده روی قیمت این دسته خودروها اثرگذار بوده است؟



این کارشناس خودرو در این خصوص می‌گوید: قیمت خودروهای کارکرده نیز در ماه‌های گذشته افزایش داشته است. دلیل این موضوع هم تقاضای بالای بازار و محدودیت‌هایی است که در عرضه خودروهای صفر وجود دارد. این افزایش قیمت، باعث شده که بسیاری از افرادی که قصد خرید خودرو داشتند، به سمت خرید خودروهای دست دوم سوق پیدا کنند.



اتومات کار کرده یا منوال؟ اتومات چینی یا اتومات ژاپنی یا...

علاوه بر خرید خودرو کارکرده یا صفر این روزها بسیاری از خریداران هنگام انتخاب بین خودروی اتومات دست‌دوم یا خودروی دنده‌ای (منوال) با تردید روبه‌رو هستند. برخی به‌دلیل راحتی و به‌روز بودن، خودروهای اتومات را ترجیح می‌دهند، درحالی‌که گروهی دیگر معتقدند خرید یک خودروی دنده‌ای کم‌کارکرد، مطمئن‌تر و کم‌هزینه‌تر از خرید یک خودروی اتومات دست‌دوم است؛ به‌ویژه اینکه گیربکس اتومات، در صورت نیاز به تعمیر یا تعریف مجدد برنامه، هزینه‌های بالایی به همراه دارد.

در این خصوص «انتخاب میان این دو گزینه بیشتر به نیاز، سلیقه و توان مالی خریدار بستگی دارد. استفاده از خودروهای اتومات ترجیح است؛ چون در ترافیک و رانندگی شهری، آسایش بیشتری ایجاد می‌کنند و برای سلامت افراد هم مفید است. با این حال، هنوز هم بعضی از رانندگان به رانندگی با خودروهای دنده‌ای علاقه دارند به همین دلیل سلیقه در این خصوص گزینه مهمی است».

اما اگر از نگاه فنی و تکنیکال به موضوع نگاه کنیم، خودروهای اتومات در اکثر موارد انتخاب به‌روزتر و توصیه‌شده‌تری هستند.

او می گوید: «البته وقتی صحبت از خرید خودروی اتومات دست‌دوم می‌شود، برند خودرو اهمیت زیادی پیدا می‌کند. برخی برندهای ژاپنی با اینکه ممکن است ۱۵ سال عمر کرده باشند، همچنان از نظر کیفیت گیربکس بسیار قابل‌اعتماد هستند. در مقابل، بعضی برندها (چه چینی و چه غیرچینی) ممکن است در مدل‌های قدیمی‌تر عملکرد چندان مطمئنی نداشته باشند».

یک توصیه برای خرید خودرو

‌وی در نهایت، برای انتخاب میان خودروی صفر و کارکرده می‌گوید: این موضوع بستگی به شرایط فردی و نیازهای هر خریدار دارد. اگر فردی قصد خرید خودرو برای مدت‌زمان طولانی را دارد و توان مالی خرید خودرو صفر را دارد، بدون شک خرید خودرو صفر بهتر است. اما اگر شخصی به دنبال یک انتخاب اقتصادی‌تر است و مشکلی با ریسک‌های احتمالی خرید خودرو کارکرده ندارد، خودروهای کارکرده می‌توانند گزینه مناسبی باشند. نکته مهم این است که در هر دو حالت، توجه به شرایط خودرو و بررسی دقیق آن قبل از خرید، بسیار حائز اهمیت است و خرید خودروهای کارکرده بهتره است از مراکز معتبر صورت گیرد تا خریدار از سلامت خودرو مطمئن باشد.

