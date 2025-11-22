وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه توجه به همسایگان از اولویت‌های سیاست خارجی است، گفت: طی یک سال یا 14 ماه گذشته، تعاملات دیپلماتیک با کشورهای همسایه در سطح بسیار بالایی بوده است.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت بیان کرد که توجه به همسایگان و محیط همسایگی جمهوری اسلامی از اولویت‌های ایران در سیاست خارجی محسوب می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی افزود: این رویه از دولت قبل شروع شد البته در دولت‌های قبل هم دنبال شده بود و ما هم در دولت چهاردهم به‌عنوان اولویت نخست وزارت امور خارجه در نظر گرفتیم.

عراقچی ادامه داد: طی یک سال یا 14 ماه گذشته، تعاملات دیپلماتیک با کشورهای همسایه در سطح بسیار بالایی بوده است.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: تبلیغات رژیم صهیونیستی و غربی‌ها و تلاش آن‌ها برای اینکه ایران را به‌عنوان تهدید منطقه به‌جای اسرائیل نشان دهند، اکنون شکسته و فروریخته است؛ البته حملات، نسل‌کشی، فجایع و جنایت‌های اسرائیل در منطقه نیز در این‌ خصوص مؤثر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: دیپلماسی استانی را طی چند وقت گذشته شروع کردیم زیرا کشورهای همسایه ما با مناطق همجوار آنها در کشورمان که دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی هستند، می‌توانند روابط تجاری خوبی برقرار کنند.