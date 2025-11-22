میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت سکه در بازار امروز یکم آذرماه

علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. 
کد خبر: ۱۳۴۱۵۷۷
| |
529 بازدید

 قیمت سکه امروز شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. 

قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه 1 آذر 1404

بروزرسانی: 08:00

عنوان نرخ

قیمت (ریال)
طلا
طلای 18 عیار / 750
 113,494,000
طلای ۲۴ عیار
 151,323,000
طلای 18 عیار / 740
 111,980,000
طلای دست دوم
 111,980,400
آبشده کمتر از کیلو
 491,700,000
مثقال طلا
 491,580,000
انس طلا
 4,065.38
سکه
سکه امامی تک فروشی
 1,176,600,000
سکه بهار آزادی تک فروشی 
 1,125,600,000
نیم سکه تک فروشی
 608,500,000
ربع سکه تک فروشی
 348,800,000
سکه گرمی تک فروشی
 170,300,000
تمام سکه (قبل 86)
 1,123,000,000
نیم سکه (قبل 86)
 565,000,000
ربع سکه (قبل 86)
 285,000,000
حباب
حباب سکه امامی
 81,940,000
حباب سکه بهار آزادی
 31,540,000
حباب نیم سکه
 61,500,000
حباب ربع سکه
 74,970,000
حباب سکه گرمی
 35,600,000
