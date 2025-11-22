قیمت سکه در بازار امروز یکم آذرماه

قیمت سکه امروز شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه 1 آذر 1404
|
بروزرسانی: 08:00
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|طلا
|
طلای 18 عیار / 750
|113,494,000
|
طلای ۲۴ عیار
|151,323,000
|
طلای 18 عیار / 740
|111,980,000
|
طلای دست دوم
|111,980,400
|
آبشده کمتر از کیلو
|491,700,000
|
مثقال طلا
|491,580,000
|
انس طلا
|4,065.38
|سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|1,176,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|1,125,600,000
|
نیم سکه تک فروشی
|608,500,000
|
ربع سکه تک فروشی
|348,800,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|170,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|1,123,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|565,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|285,000,000
|حباب
|
حباب سکه امامی
|81,940,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|31,540,000
|
حباب نیم سکه
|61,500,000
|
حباب ربع سکه
|74,970,000
|
حباب سکه گرمی
|35,600,000