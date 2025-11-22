جنجال تازه در سیاست اسرائیل!!

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو روز جمعه مقاله‌ای را در شبکه ایکس به اشتراک گذاشت که تصریح می‌کند «جفری اپستین»، سرمایه‌دار بدنام و محکوم‌شده به جرائم جنسی زمانی برای دستگاه اطلاعاتی اسرائیل کار می‌کرده است.

اپستین که بود و چرا جنجالی است؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ جفری اپستین سرمایه‌دار آمریکایی است که نامش را ابتدا به عنوان یک مدیر مالی ثروتمند بر سر زبان‌ها انداخت اما او در واقع اداره‌کننده شبکه‌ای برای سوءاستفاده جنسی از دختران نوجوان زیر سن قانونی بود.

او متهم به قاچاق جنسی و آزار بیش از ۱۰۰ قربانی زیر سن قانونی بود و با افراد قدرتمند مانند سیاستمداران، سلبریتی‌ها و میلیاردرها روابط نزدیکی داشت.



اپستین از جزیره خصوصی‌اش در ویرجین آمریکا برای مهمانی‌های مشکوک استفاده می‌کرد. در سال ۲۰۰۸، به جرم سوءاستفاده از دختران نوجوان محکوم شد، اما با توافقی مخفیانه تنها ۱۳ ماه در زندان ماند.

در سال ۲۰۱۹، دوباره دستگیر و روانه زندان شد و منتظر محاکمه‌ای بود که می‌توانست به اسرار افشای رابطه‌اش با بسیاری از بزرگان عالم سیاست از جمله دونالد ترامپ منجر شود.

اما ناگهان اعلام شد که جسدش در یکی از سلول‌های زندانی در نیویورک پیدا شده است. مقام‌های رسمی مدعی شده‌اند که او خودکشی کرده؛ روایتی که به دلیل ارتباطات اپستین با اصحاب قدرت و ثروت هرگز مورد باور عموم قرار نگرفت.

اپستین اطلاعات حساسی از افراد مشهوری مانند بیل کلینتون، ترامپ، شاهزاده اندرو و بیل گیتس داشت، و بسیاری باور دارند مرگ او برای جلوگیری از افشاگری‌های دادگاهی بود.



این پرونده به نمادی از فساد در میان ثروتمندان و قدرتمندان در جهان غرب تبدیل شده و به ویژه با افشاگری‌های اخیر علیه دونالد ترامپ توجهات بیشتری را به خود جلب کرده است.

در ماه‌های گذشته شواهدی مطرح شده که نشان می‌دهد اپستین روابط گسترده‌ای هم با اسرائیل داشته و حتی گفته می‌شود یکی از عوامل موساد بوده است.

آنچه نتانیاهو منتشر کرد

مقاله‌ای که نتانیاهو روز جمعه بازنشر کرد در یک مجله‌چپ‌گرای آمریکایی به نام «ژاکوبین» منتشر شده بود. او این مقاله را بدون هیچ توضیحی منتشر کرد.

در عنوان این مقاله نوشته شده: «جفری اپستین ادعا کرده در انتخابات اسرائیل دخالت کرده است» و روی پیام‌های متنی اخیراً فاش شده از اپستین تمرکز دارد.

در این پیام‌ها، اپستین ادعا کرده بود که در جریان انتخابات پارلمانی پر تنش سال ۲۰۱۹ اسرائیل به ایهود باراک، نخست‌وزیر اسبق و فرمانده ارتش اسرائیل مشاوره می‌داده است.

احتمالا هدف نتانیاهو از بازنشر این مقاله بدنام کردن ایهود باراک بوده. مقاله ژاکوبین با استناد به ایمیل‌های فاش شده، می‌گوید که این اطلاعات به شواهدی که نشان‌دهنده نزدیکی بسیار بیشتر باراک و اپستین بوده افزوده می‌شود.

باراک رقیب سیاسی سرسخت نتانیاهو و یکی از منتقدان اصلی او است و بارها نتانیاهو را به عنوان تهدیدی جدی برای دموکراسی در اسرائیل معرفی کرده است.

با این حال، این مقاله حاوی بخش‌های بسیار ناخوشایندی هم هست که احتمالاً نتانیاهو علاقه‌ای به مطرح شدن آن نداشته است.

اعتراف به دلایل نامعلوم

روزنامه اسرائیلی «تایمز آو اسرائیل» نوشت هنوز مشخص نیست آیا نتانیاهو هنگام بازنشر مقاله متوجه بوده که در داخل آن بخش‌هایی وجود دارد که مستقیماً از حکمرانی او به عنوان «بسیار افراطی و غرق در فساد» یاد می‌کند یا خیر.

اما مهم‌تر از آن بخش دیگری از مقاله ژاکوبین به بررسی شواهد مربوط به رابطه اپستین با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل پرداخته است. در این مقاله تصریح شده که اپستین عامل موساد بوده و یا اینکه به طریقی دیگر برای این سازمان جاسوسی اسرائیلی کار می‌کرده است.

گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط اپستین با موساد سال‌هاست که مطرح هستند. به عنوان مثال، پیش از این تاکر کارلسون، مجری سابق فاکس نیوز، علناً ادعا کرده بود که اپستین برای موساد کار می‌کرده و این یک اعتقاد رایج است.



همچنین چند روز پیش مارجوری تیلور گرین، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفت اسرائیل احتمالاً کاخ سفید را تحت فشار گذاشته تا پرونده کامل اپستین منتشر نشود، و به روابط تجاری اپستین با باراک و اسرائیل اشاره کرد.

وب‌سایت تایمز آو اسرائیل عنوان کرد که مشخص نیست چرا نتانیاهو تصمیم گرفته است ادعاهای مربوط به کار اپستین برای موساد را که از سوی یک نشریه چپ‌گرا مطرح شده، برجسته کند.

در پی این اقدام نتانیاهو مگین کلی تحلیلگر محافظه‌کار آمریکایی با بازنشر توییت او، گفت: «پس حدس می‌زنم طرح این سوال که آیا اپستین عامل دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل بوده دیگر یهودستیزانه نیست و ما نباید فقط به حرفهای باراک استناد کنیم که می‌گفت اینطور نیست. متوجه شدم!»