میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جنجال تازه در سیاست اسرائیل!!

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با بازنشر مقاله‌ای در شبکه ایکس (توییتر سابق) بر شواهد پیشین درباره ارتباطات یک قاچاقچی بدنام جنسی در آمریکا با سازمان جاسوسی موساد مهر تأیید زده است.
کد خبر: ۱۳۴۱۵۴۰
| |
3 بازدید
جنجال تازه در سیاست اسرائیل!!

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو روز جمعه مقاله‌ای را در شبکه ایکس به اشتراک گذاشت که تصریح می‌کند «جفری اپستین»، سرمایه‌دار بدنام و محکوم‌شده به جرائم جنسی زمانی برای دستگاه اطلاعاتی اسرائیل کار می‌کرده است.

اپستین که بود و چرا جنجالی است؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ جفری اپستین سرمایه‌دار آمریکایی است که نامش را ابتدا به عنوان یک مدیر مالی ثروتمند بر سر زبان‌ها انداخت اما او در واقع اداره‌کننده شبکه‌ای برای سوءاستفاده جنسی از دختران نوجوان زیر سن قانونی بود. 
 او متهم به قاچاق جنسی و آزار بیش از ۱۰۰ قربانی زیر سن قانونی بود و با افراد قدرتمند مانند سیاستمداران، سلبریتی‌ها و میلیاردرها روابط نزدیکی داشت.
 
اپستین از جزیره خصوصی‌اش در ویرجین آمریکا برای مهمانی‌های مشکوک استفاده می‌کرد. در سال ۲۰۰۸، به جرم سوءاستفاده از دختران نوجوان محکوم شد، اما با توافقی مخفیانه تنها ۱۳ ماه در زندان ماند. 

در سال ۲۰۱۹، دوباره دستگیر و روانه زندان شد و منتظر محاکمه‌ای بود که می‌توانست به اسرار افشای رابطه‌اش با بسیاری از بزرگان عالم سیاست از جمله دونالد ترامپ منجر شود.

اما ناگهان اعلام شد که جسدش در یکی از سلول‌های زندانی در نیویورک پیدا شده است. مقام‌های رسمی مدعی شده‌اند که او خودکشی کرده؛ روایتی که به دلیل ارتباطات اپستین با اصحاب قدرت و ثروت هرگز مورد باور عموم قرار نگرفت.
 اپستین اطلاعات حساسی از افراد مشهوری مانند بیل کلینتون، ترامپ، شاهزاده اندرو و بیل گیتس داشت، و بسیاری باور دارند مرگ او برای جلوگیری از افشاگری‌های دادگاهی بود.
 
این پرونده به نمادی از فساد در میان ثروتمندان و قدرتمندان در جهان غرب تبدیل شده و به ویژه با افشاگری‌های اخیر علیه دونالد ترامپ توجهات بیشتری را به خود جلب کرده است. 

در ماه‌های گذشته شواهدی مطرح شده که نشان می‌دهد اپستین روابط گسترده‌ای هم با اسرائیل داشته و حتی گفته می‌شود یکی از عوامل موساد بوده است.

آنچه نتانیاهو منتشر کرد

مقاله‌ای که نتانیاهو روز جمعه بازنشر کرد در یک مجله‌چپ‌گرای آمریکایی به نام «ژاکوبین» منتشر شده بود. او این مقاله را بدون هیچ توضیحی منتشر کرد. 

در عنوان این مقاله نوشته شده: «جفری اپستین ادعا کرده در انتخابات اسرائیل دخالت کرده است» و روی پیام‌های متنی اخیراً فاش شده از اپستین تمرکز دارد. 

در این پیام‌ها، اپستین ادعا کرده بود که در جریان انتخابات پارلمانی پر تنش سال ۲۰۱۹ اسرائیل به ایهود باراک، نخست‌وزیر اسبق و فرمانده ارتش اسرائیل مشاوره می‌داده است.

احتمالا هدف نتانیاهو از بازنشر این مقاله بدنام کردن ایهود باراک بوده. مقاله ژاکوبین با استناد به ایمیل‌های فاش شده، می‌گوید که این اطلاعات به شواهدی که نشان‌دهنده نزدیکی بسیار بیشتر باراک و اپستین بوده افزوده می‌شود.

باراک رقیب سیاسی سرسخت نتانیاهو و یکی از منتقدان اصلی او است و بارها نتانیاهو را به عنوان تهدیدی جدی برای دموکراسی در اسرائیل معرفی کرده است. 

با این حال، این مقاله حاوی بخش‌های بسیار ناخوشایندی هم هست که احتمالاً نتانیاهو علاقه‌ای به مطرح شدن آن نداشته است.

اعتراف به دلایل نامعلوم

روزنامه اسرائیلی «تایمز آو اسرائیل» نوشت هنوز مشخص نیست آیا نتانیاهو هنگام بازنشر مقاله متوجه بوده که در داخل آن بخش‌هایی وجود دارد که مستقیماً از حکمرانی او به عنوان «بسیار افراطی و غرق در فساد» یاد می‌کند یا خیر.

اما مهم‌تر از آن بخش دیگری از مقاله ژاکوبین به بررسی شواهد مربوط به رابطه اپستین با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل پرداخته است. در این مقاله تصریح شده که اپستین عامل موساد بوده و یا اینکه به طریقی دیگر برای این سازمان جاسوسی اسرائیلی کار می‌کرده است. 

 گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط اپستین با موساد سال‌هاست که مطرح هستند. به عنوان مثال، پیش از این تاکر کارلسون، مجری سابق فاکس نیوز، علناً ادعا کرده بود که اپستین برای موساد کار می‌کرده و این یک اعتقاد رایج است.


 همچنین چند روز پیش مارجوری تیلور گرین، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفت اسرائیل احتمالاً کاخ سفید را تحت فشار گذاشته تا پرونده کامل اپستین منتشر نشود، و به روابط تجاری اپستین با باراک و اسرائیل اشاره کرد.

وب‌سایت تایمز آو اسرائیل عنوان کرد که مشخص نیست چرا نتانیاهو تصمیم گرفته است ادعاهای مربوط به کار اپستین برای موساد را که از سوی یک نشریه چپ‌گرا مطرح شده، برجسته کند.

در پی این اقدام نتانیاهو مگین کلی تحلیلگر محافظه‌کار آمریکایی با بازنشر توییت او، گفت: «پس حدس می‌زنم طرح این سوال که آیا اپستین عامل دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل بوده دیگر یهودستیزانه نیست و ما نباید فقط به حرفهای باراک استناد کنیم که می‌گفت اینطور نیست. متوجه شدم!»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسراییل موساد دلال جنسی جفری اپستین خبر فوری سرمایه دار آمریکایی ترامپ سوءاستفاده جنسی قربانیان جنسی
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش سخنگوی بیل کلینتون به تهدید ترامپ
بازار مسکن دبی چشم‌انتظار صاحب آمریکایی
پای ترامپ در پرونده اپستین گیر افتاد
ترامپ: از بیل کلینتون درباره اپستین بپرسید
دستور موساد به گوگل‌مپ برای محو اسرائیل
ماسک ترامپ را تهدید کرد!
حذف نام ترامپ از پرونده قاچاقچی جنسی کودکان
شکايت سنگين ترامپ از نيويورک تايمز
موساد از ترامپ آتوی جنسی دارد؟!
رابطه آنتونی بلینکن و موساد به روایت تصویر
آگاه‌سازی کودکان درباره سوء‌استفاده جنسی
با رمز لبیک «یا نصرالله»، مقر موساد موشک باران شد
ایمیل افشاشده اپستین: ترامپ کثیف‌تر از تصور
اکسیوس: اسرائیل با بمبارن سوریه، ترامپ را غافلگیر کرد
جزییاتی از کشف و دستگیری «شبکه وفا» که تحت امر «موساد» بود + فیلم
دیدار محرمانه رئیس موساد با مشاوران ترامپ
تصاویر جنجالی از ترامپ در انگلیس همزمان با سفرش
نیمی از پناهجویان سوءاستفاده جنسی شده‌اند
روایت افسر موساد از فیلم‌های جنسی که از آمریکایی‌ها دارند
سوءاستفاده جنسی دیپلمات‌سعودی ازیک نپالی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
​دو عکس از پسر کاظم صدیقی که امروز درگذشت
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005czk
tabnak.ir/005czk