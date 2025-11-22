تغییر لحن ترامپ پس از دیدار با ممدانی

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به وقت محلی پس از دیدار با زهران ممدانی شهردار منتخب به خبرنگاران گفت که احساس می کند در برخی دیدگاههای ممدانی تغییر ایجاد خواهد شد اما ممدانی هیچ واکنشی از خود نشان نداد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، ترامپ درعین حال اذعان کرد «برخی از دیدگاه‌های خود او» نیز از زمان ورودش به عرصه سیاست تغییر کرده است.

رئیس جمهوری آمریکا درباره ممدانی تصریح کرد: «فکر می‌کنم او در واقع برخی از افراد محافظه‌کار را شگفت‌زده خواهد کرد.»

ترامپ درباره دیدار خود با شهردار منتخب نیویورک که پیش از این دیدار، حملات لفظی شدیدی علیه یکدیگر داشتند، گفت: «ما همین الان یک جلسه عالی داشتیم. ما عاشق این شهرمان (نیویورک) هستیم.»

ممدانی: دیدار با ترامپ سازنده بود

شهردار منتخب نیویورک نیز در حالیکه پس از دیدار در کنار ترامپ ایستاده بود، به خبرنگاران گفت که دیدارش با ترامپ «سازنده بوده است و هر دو رهبر علاقه مشترکی به زادگاه مشترک خود دارند.»

ممدانی در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید افزود: «منتظرم با همکاری یکدیگر بتوانیم برای نیویورکی‌ها شرایط قابل‌تحمل‌تری ایجاد کنیم.»

با وجود آن‌که رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی بارها ممدانی را مورد انتقاد قرار داده بود، اما در این دیدار به ستایش از او پرداخت.

ترامپ گفت: «یک نکته مشترک داریم؛ می‌خواهیم این شهر محبوب‌مان عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته باشد.» او همچنین عملکرد انتخاباتی ممدانی را ستود و افزود که او «بسیاری از افراد باهوش» را در این رقابت شکست داده است.

ممدانی: اسرائیل در حال نسل‌کشی است

شهردار منتخب نیویورک در پاسخ به سوالی درباره جنایات اسرائیل در غزه نیز گفت: من درباره ارتکاب نسل‌کشی توسط اسرائیل و تامین مالی آن توسط دولت خودمان صحبت کرده ام. همچنین نگرانی نیویورکی‌ها را مطرح کرده‌ام که می‌خواهند مالیات آنها صرف منافع خود نیویورکی‌ها شود. آنچه اکنون شاهد هستیم این است که کودکان بی‌خانمان هستند.

ترامپ: به ممدانی در نیویورک کمک خواهم کرد

ترامپ با بیان اینکه «در نیویورک، به‌ویژه پس از این دیدار، احساس بسیار بسیار راحتی» خواهد داشت، اعلام کرد که در مسئولیت جدید، به شهردار منتخب کمک خواهد کرد.

ترامپ درباره ممدانی گفت: «می‌خواهم کارش را خوب انجام دهد. و ما به شما کمک می‌کنیم که کار را خوب انجام دهید.»

رئیس جمهوری آمریکا ضمن اذعان به اختلافات سیاسی میان خود و ممدانی، آن را با برخی کارزارهای انتخاباتی گذشته خود مقایسه کرد و افزود: «در این‌باره گفت‌وگو خواهیم کرد».

ترامپ درباره مدیریت ممدانی در شهرداری نیویورک گفت: فکر می‌کنم یک شهردار واقعا عالی خواهید داشت. او هرچه بهتر کار کند من خوشحال‌تر خواهم بود.

ترامپ: در نیویورک ممدانی زندگی خواهم کرد

پس از انتخاب زهران ممدانی که خود را «سوسیال دموکرات» توصیف می‌کند، برخی محافظه‌کاران آمریکایی گفته اند که شاید طبقه متوسط و ثروتمندان نیویورک بخواهند شهر را ترک کنند. اما ترامپ یکی از آنان نیست.

رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا با زندگی در شهر تحت مدیریت شهردار جدید احساس راحتی می‌کند، رئیس‌جمهور گفت: «واقعاً همین‌طور است، به‌ویژه پس از این دیدار.»

او با بیان اینکه در بسیاری از مسائل با ممدانی هم‌نظر است، حتی اگر در برخی موضوعات دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند و تاکید کرد: «ما خیلی بیشتر از آنچه فکر می‌کردم، توافق داریم.»

رئیس جمهوری آمریکا افزود که در انتخابات، رای قابل‌توجهی از هواداران سناتور برنی سندرز، دیگر سیاستمدار سوسیالیست دموکرات که در انتخابات درون‌حزبی دموکرات‌ها در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ ناکام مانده بود، به دست آورده است.

ترامپ گفت: «برنی سندرز و من در بسیاری موارد بیش از آنچه مردم فکر می‌کردند، با هم اتفاق‌نظر داشتیم.»

شوخی ترامپ با ممدانی

خبرنگاری از ممدانی سوال کرد: آیا تایید می کنید که از نظر شما رئیس‌جمهور ترامپ فاشیست است؟

ممدانی در پاسخ گفت: ما درباره‌ آن گفت و گو کردیم... در این هنگام، ترامپ با خنده گفت: اشکالی ندارد. می توانی فقط بگویی بله. آسانتر از توضیح است. من مشکلی ندارم.

ترامپ انتقادات نماینده کنگره آمریکا از ممدانی را رد کرد

ترامپ همچنین انتقادات الیس استفانیک نماینده کنگره آمریکا از ممدانی را کم‌اهمیت جلوه داد و گفت این نماینده کنگره که برای فرمانداری نیویورک نامزد شده، فقط «در حال تبلیغ انتخاباتی است.»

خبرنگاری از ترامپ سوال کرد: الیس استفانیک در کارزار انتخاباتی خود، ممدانی را «جهادی» خوانده است. آیا فکر می‌کنید کنار یک جهادی ایستاده‌اید؟

رئیس جمهوری آمریکا پاسخ داد: می‌دانید، گاهی اوقات در یک کارزار حرف هایی زده می شود. او فقط در حال تبلیغ انتخاباتی است.

ترامپ، ممدانی را «فردی بسیار منطقی» خواند و گفت: «من با مردی ملاقات کردم که واقعاً می‌خواهد نیویورک دوباره بزرگ شود.»