وقایع اتفاقیه

تصاویر تاریخی از دوران ساخت شهرک اکباتان

شهرک اکباتان از بزرگ‌ترین شهرک‌های خاورمیانه است که در غرب تهران، پایتخت ایران و ناحیهٔ شش منطقهٔ پنج شهرداری تهران جای دارد. این شهرک برنامه‌ریزی‌شده که توسط رحمان گلزار شبستری ساخته شد، 5.94 کیلومتر مربع وسع دارد و از شرق به کوی بیمه و شهرک آپادانا، از شمال به بزرگراه حجازی، از غرب به نمایشگاه صنایع هواپیمایی و از جنوب به بزرگراه شهید لشگری می‌رسد. ویدیوی تاریخی از دوران ساخت شهرک اکباتان منتشر شده؛ تصاویری که مراحل شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی پایتخت را به‌نمایش می‌گذارد.
برچسب‌ها:
وقایع اتفاقیه شهرک اکباتان ویدیو تاریخ رحمان گلزار شبستری
