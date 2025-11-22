وقایع اتفاقیه
تصاویر تاریخی از دوران ساخت شهرک اکباتان
شهرک اکباتان از بزرگترین شهرکهای خاورمیانه است که در غرب تهران، پایتخت ایران و ناحیهٔ شش منطقهٔ پنج شهرداری تهران جای دارد. این شهرک برنامهریزیشده که توسط رحمان گلزار شبستری ساخته شد، 5.94 کیلومتر مربع وسع دارد و از شرق به کوی بیمه و شهرک آپادانا، از شمال به بزرگراه حجازی، از غرب به نمایشگاه صنایع هواپیمایی و از جنوب به بزرگراه شهید لشگری میرسد. ویدیوی تاریخی از دوران ساخت شهرک اکباتان منتشر شده؛ تصاویری که مراحل شکلگیری یکی از مهمترین پروژههای عمرانی پایتخت را بهنمایش میگذارد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:وقایع اتفاقیه شهرک اکباتان ویدیو تاریخ رحمان گلزار شبستری
اخبار مرتبط