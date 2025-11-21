استقبال پوتین از طرح آمریکا برای پایان جنگ با اوکراین

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت، طرح پیشنهادی آمریکا برای صلح در اوکراین را دریافت کرده است و این طرح میتواند مبنای حل مسالمتآمیز مناقشه با کییف باشد.
به گزارش رویترز، پوتین جمعه در نشستی با مقامهای ارشد روس گفت که این طرح به طور مفصل با روسیه مورد گفتوگو قرار نگرفته است و افزود: من معتقدم این طرح میتواند مبنای یک راهحل نهایی مسالمتآمیز باشد.
رئیس جمهور روسیه اظهار کرد که اوکراین مخالف این طرح است اما کییف و قدرتهای اروپایی این واقعیت را درک نمیکنند که نیروهای روس در حال پیشروی در اوکراین هستند و در صورتی که صلح برقرار نشود، این پیشروی ادامه خواهد یافت.
دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرحی برای صلح در اوکراین پیشنهاد داده که شامل چهار بخش کلی است: صلح در اوکراین، تضمینهای امنیتی، امنیت در اروپا و روابط آتی آمریکا با روسیه و اوکراین. همچنین اوکراین باید ارتش خود را محدود کند.
علاوه بر این، این طرح شامل درخواستهایی از اوکراین برای انصراف از عضویت در ناتو، به رسمیت شناختن کریمه، دونتسک و لوهانسک به عنوان مناطق تحت کنترل روسیه و عقبنشینی نیروها برای ایجاد یک منطقه غیرنظامی در دونباس در ازای تضمینهای امنیتی بر اساس اصل دفاع جمعی ناتو است.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین جمعه درباره این طرح گفت که کشورش با «یکی از دشوارترین لحظات» تاریخ خود مواجه است و باید بین حفظ کرامت ملی یا حفظ رابطه با شریک کلیدی یعنی آمریکا یکی را انتخاب کند.
وی افزود که مصمم است راهی برای «همکاری آرام با آمریکا و همه شرکا» پیدا کند و همزمان منافع ملی کشورش را فدای هیچچیز نخواهد کرد. او گفت که به ارائه دلایل و پیشنهادهای جایگزین ادامه خواهد داد.