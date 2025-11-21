میلی صفحه خبر لوگو بالا
رهبرانقلاب در شب نخست عزاداری فاطمی+عکس

تصویری از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین شب عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها در حسینیه امام خمینی رحمةالله‌علیه.
رهبرانقلاب در شب نخست عزاداری فاطمی+عکس

ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
