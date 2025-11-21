بازارهای مالی جهانی روز جمعه شاهد ریزشی گسترده در کلاس‌های دارایی پرریسک و حتی امن بودند. این موج نزولی که با فروش سهام فناوری و نگرانی‌های بخش هوش مصنوعی آغاز شد، به سرعت به بازار ارزهای دیجیتال سرایت کرد و بیت‌کوین را به پایین‌ترین سطح هفت ماهه اخیر رساند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، بازار ارزهای دیجیتال ظرف چند روز گذشته شاهد یک ریزش ۸.۵ درصدی بود و ارزش کل آن به ۲.۸۷ تریلیون دلار سقوط کرد. در مرکز این توفان، بیت‌کوین با کاهشی بیش از ۹ درصدی، به کانال ۸۳,۰۰۰ دلاری عقب‌نشینی کرد.

این نزول بعد از آن اتفاق افتاد که مشخص شد سهام شرکت های فناوری بیشتر از ارزش واقعی شان ارزش گذاری شده اند . همبستگی ۸۰ درصدی بیت‌کوین با شاخص سهام فناوری به اوج شش ماهه رسیده است. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که در نظر سرمایه‌گذاران نهادی، بیت‌کوین بیشتر به یک دارایی پرریسک با رفتاری مشابه سهام رشد تبدیل شده و در عمل، کارکرد سنتی خود به عنوان ذخیره امن ارزش مستقل از بازارهای سهام را در شرایط کنونی از دست داده است. هراس از حباب در بخش فناوری، مستقیماً بر قیمت آن تأثیر می‌گذارد.

به موازات نزول رمرز ارز ها قیمت هر اونس طلا نیز در بازار های جهانی با ۰.۵۹ درصد کاهش به ۴,۰۵۳ دلار رسید.

انتشار داده‌های قوی اشتغال آمریکا (افزایش ۱۱۹,۰۰۰ نفری شغل‌های بخش غیرکشاورزی در سپتامبر) که تقریباً دو برابر پیش‌بینی‌ها بود، باعث تقویت دلار و کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره در دسامبر شد.

طلا دارایی بدون سود است. در محیطی با نرخ‌های بهره بالا، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند پول خود را در ابزارهای با درآمد ثابت (مانند اوراق قرضه) سرمایه‌گذاری کنند که سود مشخصی پرداخت می‌کنند. بنابراین، زمانی که احتمال کاهش نرخ بهره (که برای طلا مثبت است) کمرنگ می‌شود، جذابیت این فلز کاهش یافته و قیمت آن تحت فشار قرار می‌گیرد. اظهارات تردیدآمیز مقامات فدرال رزرو (مانند رئیس فدرال رزرو شیکاگو) درباره روند کاهش تورم، این فشار را تشدید کرد.

در بازار روز جمعه همچنین قیمت نفت برای سومین روز متوالی کاهش یافت. نفت برنت به ۶۲.۵۰ دلار (کاهش ۱.۳۶٪) و نفت WTI آمریکا به ۵۸.۰۷ دلار (کاهش ۱.۵۶٪) رسید.

مانند طلا، قیمت نفت بر اساس دلار تعیین می شود و قوی شدن دلار، خرید آن را برای کشورهای دیگر گران‌تر می‌کند.

پیشرفت احتمالی در طرح صلح آمریکا بین روسیه و اوکراین این امید را ایجاد کرده که در صورت پایان جنگ، تحریم‌های نفتی علیه روسیه کاهش یافته و عرضه جهانی نفت افزایش پیدا کند.

بازار نفت اکنون در میانه تقابل دو عامل است. از یک سو نگرانی‌های کلان اقتصادی (نرخ بهره بالا و دلار قوی) که تقاضا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، و از سوی دیگر تحولات ژئوپلیتیک که می‌تواند عرضه را دچار تحول کند. در کوتاه‌مدت، عوامل کلان اقتصادی برنده شده و بر قیمت‌ها مسلط شده‌اند.

چشم‌انداز آینده

تمام تحرکات بازارهای جهانی، حول یک محور اصلی می‌چرخد. سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو. داده‌های قوی اقتصاد آمریکا (مانند اشتغال) این نهاد را تحت فشار قرار داده تا عجله‌ای برای کاهش نرخ بهره نداشته باشد. این موضوع دو نتیجه مستقیم دارد اول تقویت دلار و دوم فشار بر دارایی های پر ریسک. در واقع از یک طرف سرمایه به سوی دارایی‌های مبتنی بر دلار سرازیر می‌شود و از طرف دیگر هزینه استقراق برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مانند سهام فناوری و ارزهای دیجیتال بالا می‌ماند و جذابیت آن‌ها را کاهش می‌دهد.

در مجموع بازارهای جهانی در حال گذار از یک دوره پول ارزان به دوره پول گران هستند و این انتقال، با نوسانات شدید و همبستگی غیرمعمول بین دارایی‌ها همراه است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران در حال بازتعریف نقش هر کلاس دارایی در سبد خود هستند. به نظر می‌رسد تا زمانی که نشانه‌های محکمی از کاهش تورم و آمادگی فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره مشاهده نشود، این جو احتیاط و ریسک‌گریزی در بازار حاکم خواهد بود. حرکت هماهنگ نزولی بیت‌کوین، طلا و نفت در یک روز، هشداری جدی برای سرمایه‌گذاران است که معادلات سنتی در حال تغییر است.