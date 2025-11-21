میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

برد دشوار استقلال با «آسانی» مقابل پادیاب خلخال

تیم فوتبال استقلال در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به سختی از سد تیم دسته دومی پادیاب خلخال گذشت.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۵۶
| |
518 بازدید

برد دشوار استقلال با «آسانی» مقابل پادیاب خلخال

تیم فوتبال استقلال در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به سختی از سد تیم دسته دومی پادیاب خلخال گذشت.
 
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم فوتبال استقلال از ساعت 16:15 امروز (جمعه) در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور در ورزشگاه تختی تهران به مصاف کشت و صنعت پادیاب خلخال رفت که در مجموع وقت‌های قانونی و اضافه با نتیجه 2 بر یک پیروز شد و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد. در این مسابقه فریبرز یوسفی (10) برای پادیاب و یاسر آسانی (89 - پنالتی و 102) برای استقلال موفق به گلزنی شدند. 
 
ترکیب استقلال: آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، ابوالفضل جلالی (46 - حسین گودرزی)، رامین رضاییان، امیرحسین رزاقی‌نیا (34 - سعید سحرخیزان (4+90 - ابوالفضل زمانی))، مهران احمدی (62 - اسماعیل قلی‌زاده)، منیر الحدادی (109 - دیدیه اندونگ)، علیرضا کوشکی، محمدحسین اسلامی (46 - یاسر آسانی) و محمدرضا آزادی.
 
ترکیب پادیاب خلخال: میلاد جعفری، سجاد تقوی، امین کعبی، امیرمحمد لطف‌پور، فریبرز یوسفی (66 - یاسین عسگری)، مهران مستاجران (13+90 - سیدسعید خادمی)، رضا شکری (66 - محمدامین محمودی)، امیرحسین اسماعیل‌زاده (66 - هاتف نادری)، سعید طالبی (54 - عرفان بخشی)، وحید رحیمی و امیرعطا عباس‌پور.
 
داور: حسین امیدی
اخطار: امیرمحمد لطف‌پور، وحید رحیمی و امیرعطا عباس‌پور از پادیاب و محمدرضا آزادی، یاسر آسانی و سامان فلاح از استقلال
اخراج: سجاد تقوی در دقیقه 23 از پادیاب و خسرو حیدری (مربی) از استقلال
 
بازی با موقعیت تک به تک بازیکن پادیاب با دروازه‌بان استقلال آغاز شد که آدان مانع گل خوردن آبی‌ها شد. در ادامه، این تیم دسته دومی پادیاب بود که جسارت بیشتری برای حمله کردن داشت و در دقیقه 10 با شوت زیبای فریبرز یوسفی دروازه استقلال را باز کرد.
 
در دقیقه 23 سجاد تقوی بازیکن پادیاب به دلیل خطا روی کوشکی با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد. در ادامه استقلال با 10 نفره شدن تیم پادیاب، بازی را در اختیار گرفت و چند موقعیت ایجاد کرد، ولی به گلی دست نیافت.
 
بازیکنان پادیاب برای اینکه جریان بازی را به سود خود کنند یا روی علیرضا کوشکی مرتکب خطا می‌شدند یا با مصدومیت جریان مسابقه را متوقف می‌کردند. این اتفاقات باعث اعتراض شدید کادر فنی استقلال شد. کیفیت چمن ورزشگاه تختی هم طبق پیش‌بینی‌ها نامناسب بود و بازیکنان سعی می‌کردند بیشتر روی هوا کار را پیش ببرند تا روی زمین! 
 
استقلالی‌ها خیلی تلاش کردند این نیمه را با شکست به پایان نرسانند، ولی موقعیت‌های‌شان تبدیل به گل نشدند و با شکست یک بر صفر به رختکن رفتند.
 
نیمه دوم بازی با حملات استقلال شروع شد و همان ابتدای کار ضربه سر محمدرضا آزادی به تیر دروازه پادیاب برخورد کرد. استقلالی‌ها هر ترفندی را برای باز کردن دروازه پادیاب به کار بردند، از شوت زدن گرفته تا سانترهای متعدد، اما به نتیجه نرسیدند.
 
در اواخر بازی، بالاخره حملات استقلال جواب داد و با برخورد توپ به دست مدافع پادیاب در شلوغی محوطه جریمه این تیم، داور بازی پس از چند دقیقه توقف و دیدن صحنه از سیستم VAR، تصمیم به اعلام پنالتی برای استقلال گرفت و یاسر آسانی در دقیقه 89 آن را تبدیل به گل کرد. این نتیجه در پایان 90 دقیقه بدون تغییر ماند تا کار به وقت‌های اضافه کشیده شود. 
 
در وقت اضافه اول، استقلال با توجه به 10 نفره بودن حریف توپ را در اختیار داشت، اما مهاجمان این تیم در زدن ضربات آخر بسیار ضعیف بودند، به طوری که ریکاردو ساپینتو مجبور شد سعید سحرخیزان را که به‌عنوان بازیکن تعویضی به میدان فرستاده بود، از زمین خارج کند. در ادامه، باز هم نوبت به بازیکن گره‌گشای استقلال، یاسر آسانی رسید تا یک تنه تیمش را نجات دهد. او این بار در دقیقه 102 از روی ضربه ایستگاهی دروازه پادیاب را باز کرد و تیمش را پیش انداخت. این نتیجه تا پایان باقی ماند تا استقلال پیش از دیدار حساس با الوصل امارات با مجموع 150 دقیقه (13 دقیقه وقت‌های اضافه نیمه اول، 13 دقیقه وقت‌های اضافه نیمه دوم به همراه وقت‌های قانونی و دو وقت اضافه) تیم 10 نفره پادیاب را شکست دهد. 
 
 تیم استقلال چهارشنبه هفته پیش رو در هفته پنجم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2 در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف الوصل امارات می‌رود.
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استقلال یاسر آسانی پادیاب خلخال فوتبال جام حذفی
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کُری سنگین حریف دسته دومی استقلال
برگزاری دیدار جام حذفی استقلال در نیم فصل
یک استقلالی در بین محرومان جام حذفی
قرعه‌کشی جام حذفی، معطل بازی معوقه استقلال
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005cyO
tabnak.ir/005cyO