برد دشوار استقلال با «آسانی» مقابل پادیاب خلخال

تیم فوتبال استقلال در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به سختی از سد تیم دسته دومی پادیاب خلخال گذشت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم فوتبال استقلال از ساعت 16:15 امروز (جمعه) در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور در ورزشگاه تختی تهران به مصاف کشت و صنعت پادیاب خلخال رفت که در مجموع وقت‌های قانونی و اضافه با نتیجه 2 بر یک پیروز شد و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد. در این مسابقه فریبرز یوسفی (10) برای پادیاب و یاسر آسانی (89 - پنالتی و 102) برای استقلال موفق به گلزنی شدند.

ترکیب استقلال: آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، ابوالفضل جلالی (46 - حسین گودرزی)، رامین رضاییان، امیرحسین رزاقی‌نیا (34 - سعید سحرخیزان (4+90 - ابوالفضل زمانی))، مهران احمدی (62 - اسماعیل قلی‌زاده)، منیر الحدادی (109 - دیدیه اندونگ)، علیرضا کوشکی، محمدحسین اسلامی (46 - یاسر آسانی) و محمدرضا آزادی.

ترکیب پادیاب خلخال: میلاد جعفری، سجاد تقوی، امین کعبی، امیرمحمد لطف‌پور، فریبرز یوسفی (66 - یاسین عسگری)، مهران مستاجران (13+90 - سیدسعید خادمی)، رضا شکری (66 - محمدامین محمودی)، امیرحسین اسماعیل‌زاده (66 - هاتف نادری)، سعید طالبی (54 - عرفان بخشی)، وحید رحیمی و امیرعطا عباس‌پور.

داور: حسین امیدی

اخطار: امیرمحمد لطف‌پور، وحید رحیمی و امیرعطا عباس‌پور از پادیاب و محمدرضا آزادی، یاسر آسانی و سامان فلاح از استقلال

اخراج: سجاد تقوی در دقیقه 23 از پادیاب و خسرو حیدری (مربی) از استقلال

بازی با موقعیت تک به تک بازیکن پادیاب با دروازه‌بان استقلال آغاز شد که آدان مانع گل خوردن آبی‌ها شد. در ادامه، این تیم دسته دومی پادیاب بود که جسارت بیشتری برای حمله کردن داشت و در دقیقه 10 با شوت زیبای فریبرز یوسفی دروازه استقلال را باز کرد.

در دقیقه 23 سجاد تقوی بازیکن پادیاب به دلیل خطا روی کوشکی با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد. در ادامه استقلال با 10 نفره شدن تیم پادیاب، بازی را در اختیار گرفت و چند موقعیت ایجاد کرد، ولی به گلی دست نیافت.

بازیکنان پادیاب برای اینکه جریان بازی را به سود خود کنند یا روی علیرضا کوشکی مرتکب خطا می‌شدند یا با مصدومیت جریان مسابقه را متوقف می‌کردند. این اتفاقات باعث اعتراض شدید کادر فنی استقلال شد. کیفیت چمن ورزشگاه تختی هم طبق پیش‌بینی‌ها نامناسب بود و بازیکنان سعی می‌کردند بیشتر روی هوا کار را پیش ببرند تا روی زمین!

استقلالی‌ها خیلی تلاش کردند این نیمه را با شکست به پایان نرسانند، ولی موقعیت‌های‌شان تبدیل به گل نشدند و با شکست یک بر صفر به رختکن رفتند.

نیمه دوم بازی با حملات استقلال شروع شد و همان ابتدای کار ضربه سر محمدرضا آزادی به تیر دروازه پادیاب برخورد کرد. استقلالی‌ها هر ترفندی را برای باز کردن دروازه پادیاب به کار بردند، از شوت زدن گرفته تا سانترهای متعدد، اما به نتیجه نرسیدند.

در اواخر بازی، بالاخره حملات استقلال جواب داد و با برخورد توپ به دست مدافع پادیاب در شلوغی محوطه جریمه این تیم، داور بازی پس از چند دقیقه توقف و دیدن صحنه از سیستم VAR، تصمیم به اعلام پنالتی برای استقلال گرفت و یاسر آسانی در دقیقه 89 آن را تبدیل به گل کرد. این نتیجه در پایان 90 دقیقه بدون تغییر ماند تا کار به وقت‌های اضافه کشیده شود.

در وقت اضافه اول، استقلال با توجه به 10 نفره بودن حریف توپ را در اختیار داشت، اما مهاجمان این تیم در زدن ضربات آخر بسیار ضعیف بودند، به طوری که ریکاردو ساپینتو مجبور شد سعید سحرخیزان را که به‌عنوان بازیکن تعویضی به میدان فرستاده بود، از زمین خارج کند. در ادامه، باز هم نوبت به بازیکن گره‌گشای استقلال، یاسر آسانی رسید تا یک تنه تیمش را نجات دهد. او این بار در دقیقه 102 از روی ضربه ایستگاهی دروازه پادیاب را باز کرد و تیمش را پیش انداخت. این نتیجه تا پایان باقی ماند تا استقلال پیش از دیدار حساس با الوصل امارات با مجموع 150 دقیقه (13 دقیقه وقت‌های اضافه نیمه اول، 13 دقیقه وقت‌های اضافه نیمه دوم به همراه وقت‌های قانونی و دو وقت اضافه) تیم 10 نفره پادیاب را شکست دهد.

تیم استقلال چهارشنبه هفته پیش رو در هفته پنجم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2 در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف الوصل امارات می‌رود.