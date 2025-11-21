میلی صفحه خبر لوگو بالا
خبر جدید درباره زمان بازی پرسپولیس - تراکتور

بازی پرسپولیس و تراکتور پیش از پایان نیم فصل برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۴۳
| |
437 بازدید

به گزارش تابناک، در حالی که قرار بود امروز دیدار تیمهای پرسپولیس و تراکتور برگزار شود، به دلیل درخواست باشگاه تبریزی این مسابقه لغو شد تا تراکتور فرصت بیشتری برای دیدار با نسف قارشی داشته باشد. اما هنوز زمان این دیدار معوقه اعلام نشده است. 

روشنک رییس کمیته برگزاری مسابقات در مورد تاریخ این بازی گفت: ما بعد از برگزاری این مرحله جام حذفی که امروز و فردا برگزار خواهد شد بلافاصله قرعه کشی انجام میدهیم و بر اساس آن برنامه دیدارهای باقی مانده نیم‌فصل و بازی معوقه پرسپولیس و تراکتور را اعلام خواهیم کرد. 

او ادامه داد: بازیها قطعا تا نیم فصل انجام می‌شود. اگر بازی یک تیم معوقه شود، حسنی برای آن تیم نیست و تیم‌ها باید با فشردگی بیشتری بازی خود را برگزار کنند.

روشنک در مورد زمان اعلام برنامه جدید اظهار داشت: ما برنامه‌‌ریزی تا پایان نیم فصل را در هفته آینده اعلام خواهیم کرد.

تراکتور جام حذفی پرسپولیس فوتبال ورزشی
