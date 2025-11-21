میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پاسخ صریح حزب الله به طوفان‌های منطقه

حزب الله لبنان با اعلام مخالفت قاطع با تحمیل دیکته‌های خارجی به این کشور خواهان محافظت از استقلال لبنان و دفاع از آن در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۳۱
| |
576 بازدید

حزب‌الله: با هر گونه سرسپردگی و تسلیم شدن مخالف هستیم

به گزارش تابناک، المیادین نوشت: حزب الله لبنان امروز اعلام کرد که محافظت از استقلال این کشور در سایه طوفان‌ها و خطراتی که لبنان و منطقه را تهدید می‌کند مسئولیت تمام شهروندان این کشور است.

در بیانیه حزب الله آمده است: ما خواهان تقویت اتحاد ملی و همکاری میان لبنانی‌ها هستیم چرا که این مسأله جزو اصول اساسی در مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.

حزب الله اضافه کرد: با هر گونه سرسپردگی و تسلیم شدن در برابر دیکته‌های خارجی مخالف هستیم چرا که استقلال لبنان تنها در گرو مخالفت با این مداخلات خارجی است. ما خواهان دفاع از حقوق کشورمان در سراسر خاک آن و تاکید بر حق طبیعی و مشروع برای دفاع و مقاومت در برابر هر گونه تجاوزی هستیم. باید از تمام راه‌های ممکن برای ملزم کردن دشمن صهیونیستی به اجرای آتش بس و قطعنامه ۱۷۰۱ استفاده کرد. همچنین گام‌های عملی برای بازسازی کشور باید برداشته شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حزب الله حزب الله لبنان لبنان مقاومت
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نعیم قاسم: حملات مقاومت باعث عقب‌نشینی اسرائیل شد
شوک در لبنان: دولت"خلع سلاح حزب‌الله"را تصویب کرد
احتمال استعفای وزیران شیعی از دولت لبنان
خط و نشان حزب‌ الله برای اسرائیل خط
هیچ فشاری نمی‌تواند حزب الله را از راه مقاومت بازدارد
دبیرکل حزب‌الله لبنان در خط مقدم مقاومت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005cxz
tabnak.ir/005cxz