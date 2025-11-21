حزب الله لبنان با اعلام مخالفت قاطع با تحمیل دیکته‌های خارجی به این کشور خواهان محافظت از استقلال لبنان و دفاع از آن در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی شد.

به گزارش تابناک، المیادین نوشت: حزب الله لبنان امروز اعلام کرد که محافظت از استقلال این کشور در سایه طوفان‌ها و خطراتی که لبنان و منطقه را تهدید می‌کند مسئولیت تمام شهروندان این کشور است.

در بیانیه حزب الله آمده است: ما خواهان تقویت اتحاد ملی و همکاری میان لبنانی‌ها هستیم چرا که این مسأله جزو اصول اساسی در مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.

حزب الله اضافه کرد: با هر گونه سرسپردگی و تسلیم شدن در برابر دیکته‌های خارجی مخالف هستیم چرا که استقلال لبنان تنها در گرو مخالفت با این مداخلات خارجی است. ما خواهان دفاع از حقوق کشورمان در سراسر خاک آن و تاکید بر حق طبیعی و مشروع برای دفاع و مقاومت در برابر هر گونه تجاوزی هستیم. باید از تمام راه‌های ممکن برای ملزم کردن دشمن صهیونیستی به اجرای آتش بس و قطعنامه ۱۷۰۱ استفاده کرد. همچنین گام‌های عملی برای بازسازی کشور باید برداشته شود.