نظرسنجی تازه، زنگ خطر برای نتانیاهو

نتایج یک نظرسنجی جدید در فلسطین اشغالی نشان می‌دهد، شانس بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر کنونی رژیم صهیونیستی، به شدت کاهش یافته است و حتی ائتلاف با احزاب عربی او را نجات نخواهد داد. در سوی دیگر احزاب اپوزیسیون بدون مشارکت احزاب عربی، اکثریت را به دست آورده‌اند.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۳۰
| |
436 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، نتایج یک نظرسنجی جدید پیرامون انتخابات آتی کنست (۲۰۲۶) نشان دهنده آن است که آرای احزاب ائتلاف نتانیاهو با کاهش جدی مواجه شده است.

نتانیاهو برای تشکیل ائتلاف و تکیه زدن دوباره به کرسی نخست‌وزیری، نیاز به رای اعتماد اکثریت مطلق کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) دارد. کنست ۱۲۰ کرسی دارد و برای تشکیل ائتلاف، دست‌کم ۶۱ کرسی ضرورت دارد.

طبق نتایج این نظرسنجی که از سوی روزنامه معاریو انجام شده است، مجموع آرای احزاب ائتلاف کنونی نتانیاهو، تنها ۴۹ کرسی است.

وی حتی در صورت ائتلاف با تمام احزاب عربی که امری محال است، ۵۹ کرسی را برای حمایت از ائتلاف خود خواهد داشت و در این صورت نیز در تشکیل کابینه موفق نخواهد بود.

طبق نتایج نظرسنجی یادشده احزاب اپوزیسیون در رژیم صهیونیستی بدون مشارکت احزاب عربی، ۶۱ کرسی خواهند داشت که این میزان برای تشکیل کابینه کفایت خواهد کرد.

با تمام چالش‌های پیش‌روی نتانیاهو در مسیر پیروزی در انتخابات آتی، اما نمی‌توان شکست او را در انتخابات ۲۰۲۶ قطعی دانست. وی بار‌ها نشان داده است در لحظات آخر با ترفند‌های مختلف، وضعیت فضای سیاسی در فلسطین اشغالی را تغییر داده است.

یکی از روش‌های بنیامین نتانیاهو برای مدیریت بحران‌های خود، ایجاد بحرانی بزرگ‌تر به ویژه خارج از مرز‌های فلسطین اشغالی است؛ از این روی احتمال ایجاد درگیری‌های خارجی از سوی رژیم صهیونیستی بیشتر می‌شود.

نظرسنجی نتانیاهو انتخابات رای اعتماد رژیم صهیونیستی
