نظرسنجی تازه، زنگ خطر برای نتانیاهو

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، نتایج یک نظرسنجی جدید پیرامون انتخابات آتی کنست (۲۰۲۶) نشان دهنده آن است که آرای احزاب ائتلاف نتانیاهو با کاهش جدی مواجه شده است.
نتانیاهو برای تشکیل ائتلاف و تکیه زدن دوباره به کرسی نخستوزیری، نیاز به رای اعتماد اکثریت مطلق کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) دارد. کنست ۱۲۰ کرسی دارد و برای تشکیل ائتلاف، دستکم ۶۱ کرسی ضرورت دارد.
طبق نتایج این نظرسنجی که از سوی روزنامه معاریو انجام شده است، مجموع آرای احزاب ائتلاف کنونی نتانیاهو، تنها ۴۹ کرسی است.
وی حتی در صورت ائتلاف با تمام احزاب عربی که امری محال است، ۵۹ کرسی را برای حمایت از ائتلاف خود خواهد داشت و در این صورت نیز در تشکیل کابینه موفق نخواهد بود.
طبق نتایج نظرسنجی یادشده احزاب اپوزیسیون در رژیم صهیونیستی بدون مشارکت احزاب عربی، ۶۱ کرسی خواهند داشت که این میزان برای تشکیل کابینه کفایت خواهد کرد.
با تمام چالشهای پیشروی نتانیاهو در مسیر پیروزی در انتخابات آتی، اما نمیتوان شکست او را در انتخابات ۲۰۲۶ قطعی دانست. وی بارها نشان داده است در لحظات آخر با ترفندهای مختلف، وضعیت فضای سیاسی در فلسطین اشغالی را تغییر داده است.
یکی از روشهای بنیامین نتانیاهو برای مدیریت بحرانهای خود، ایجاد بحرانی بزرگتر به ویژه خارج از مرزهای فلسطین اشغالی است؛ از این روی احتمال ایجاد درگیریهای خارجی از سوی رژیم صهیونیستی بیشتر میشود.