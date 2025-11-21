میلی صفحه خبر لوگو بالا
سطح امنیتی اسرائیل در وضعیت فروپاشی است

یک روزنامه عبری از ضعف دستگاه‌های امنیت رژیم صهیونیستی و فقدان کنترل در اراضی اشغالی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۲۹
| |
539 بازدید
سطح امنیتی اسرائیل در وضعیت فروپاشی است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «آوی اشکنازی» تحلیلگر نظامی صهیونیست در گزارشی برای روزنامه معاریو نوشت: دستگاه‌های امنیتی اسرائیل در یک وضعیت فروپاشی مرحله‌ای قرار دارند که شامل عدم اجرای دستورات، گسترش فرهنگ دروغگویی و اخفای واقعیت و استعفای افراد شایسته است و همین مسئله باعث می‌شود تا کارشناسان با افرادی نالایق جایگزین شوند که این مسئله قدرت ارتش را برای مقابله با چالش‌ها تضعیف می‌کند.

وی همچنین به افزایش پدیده تروریسم یهودی و تجاوزات جدید شهرک نشینان تندرو در شهرک حواره در کرانه باختری اشاره کرد.

اشکنازی همچنین نسبت به عملیات قاچاق سلاح هشدار داد و گفت: برخی از این سلاح‌ها احتمالا بعدا علیه اسرائیل به کار گرفته می‌شود. مناطق مختلف در داخل اسرائیل در وضعیتی از آشوب به سر می‌برند. ساکنان شمال به گروهک‌هایی برای محافظت از خود پول می‌پردازند و شهرک نشینان نیز دست به اقدامات تروریستی می‌زنند که به یک نقطه بدون بازگشت رسیده است. افزایش خشونت و قتل نشان می‌دهد که اوضاع از کنترل به طور کامل خارج شده است. رهبران نظامی و سیاسی باید این بحران را حل کنند.

این نویسنده نسبت به افزایش اقدامات تروریستی یهودیان در کرانه باختری هشدار داد و تاکید کرد قاچاق سلاح صرفا یک فعالیت جنایتکارانه نیست بلکه بخشی از بحران عمیقی است که امنیت اسرائیل را از داخل هدف قرار می‌دهد.

سطح امنیتی رژیم صهیونیستی اراضی اشغالی سلاح عملیات قاچاق تروریستی کرانه باختری
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
