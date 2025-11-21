اگر برجام بد بود، نتانیاهو مخالف آن نبود

به گزارش تابناک به نقل از آوش؛ عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات، در تازهترین اظهارات خود درباره توافق هستهای ایران (برجام) تاکید کرد که برجام برای جمهوری اسلامی ایران بیشتر جنبه مثبت داشته است.
او گفت: «اگر برجام بد بود، چرا نتانیاهو با آن مخالفت میکرد و چرا ترامپ آمد و تلاش کرد آن را از بین ببرد؟ برجام توافقی بود که قدم به قدم با نظر رهبری و تیم مذاکرهکننده پیش رفت و نمیتوان آن را کاملا منفی دانست.»
موسویلاری افزود: «هدف من این نیست که هر توافقی را صددرصد مثبت نشان دهم، اما تجربه و پیگیری دقیق این موضوع نشان میدهد که جنبههای مثبت برجام برای ما قابل توجهتر از جنبههای منفی آن بوده است.»