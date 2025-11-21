میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شرایط و نحوه دریافت کارت امید مادر

کارت امید مادر از ابتدای سال ۱۴۰۵ صادر خواهد شد البته مراسم رونمایی از آن روز شنبه با حضور رئیس‌جمهوری انجام شد اما تمامی نوزادانی که از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۵ و پس از آن متولد شده باشند مشمول دریافت این کارت می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۲۵
| |
1 بازدید
شرایط و نحوه دریافت کارت امید مادر

دبیر ستاد ملی جمعیت جزئیات اجرای طرح «کارت امید مادر» و شرایط و نحوه دریافت آن را تشریح کرد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت مرضیه وحید دستجردی با اشاره به تأکید قانون بر جوانی جمعیت و حمایت از فرزندآوری اظهار کرد: در راستای تأکیدات قانون و شخص رئیس‌جمهوری، دبیرخانه ستاد ملی جوانی جمعیت اجرای طرح حمایتی از مادران را در دستورکار خود قرار داد و در همین راستا نیز اعطای «کارت امید مادر» در دستورکار قرار گرفت.

وی درباره جزئیات و نحوه اعطای کارت امید مادر نیز گفت: این کارت به نام مادر صادر و تا دو سالگی نوزاد، یعنی تا ۲۴ ماه پس از تولد به شکل ماهانه شارژ می‌شود. مبلغی هم که به شکل ماهانه در این کارت واریز می‌شود، ۲۰ میلیون ریال است.

دبیر ستاد ملی جمعیت درباره اینکه اجرای این طرح از چه زمانی آغاز می‌شود؟ اظهارکرد: کارت امید مادر از ابتدای سال ۱۴۰۵ صادر خواهد شد البته مراسم رونمایی از آن روز شنبه با حضور رئیس‌جمهوری انجام شد، اما تمامی نوزادانی که از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۵ و پس از آن متولد شده باشند مشمول دریافت این کارت می‌شوند.

دستجردی در پاسخ به این پرسش که کارت امید مادر به چه افراد یا دهک‌های اقتصادی تعلق می‌گیرد؟ نیز گفت: این کارت برای تمام مادران صادر می‌شود و در اعطای آن دهک‌بندی و ... مدنظر نیست. تنها سال تولد معیار است و تمامی متولدین اول فروردین ۱۴۰۵ و پس از آن مشمول دریافت این کارت هستند.

وی درباره اینکه آیا این کارت به نام نوزاد صادر می‌شود یا خیر؟ تاکید کرد: این کارت فقط و فقط به نام «مادر» صادر می‌شود حتی به نام پدر نیز صادر نخواهد شد، مگر در موارد استثنا که خدای نکرده طلاقی ثبت شده باشد یا مادر فوت کند که در این صورت کارت به نام سرپرست قانونی کودک صادر می‌شود یا به نام وی تغییر خواهد کرد.

دبیرستاد ملی جمعیت درباره نحوه هزینه کرد اعتبار داخل این کارت نیز تصریح کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از این کارت تمهیداتی در نظر گرفته شده است، اول اینکه این کارت به نام مادر صادر می‌شود. طبیعتا یک مادر بیشتر از هر فرد دیگری در جریان اقلام و مواد مورد نیاز برای رشد فرزند خود قرار دارد. ثانیا امکان خرید هر محصولی با این کارت وجود ندارد و همانطور که در طرح کالابرگ الکترونیک نیز پیش‌بینی شده، با این کارت اقلام مورد نیاز نوزادان نظیر غذا و پوشاک و ... خریداری خواهد شد.

دستجردی درباره ذخیره اعتبار موجود در کارت نیز گفت: اعتبار موجود در این کارت ماهانه دو میلیون تومان است. این اعتبار در کارت ذخیره می‌شود و اینطور نیست که اگر در همان ماه مورد استفاده قرار نگیرد، دیگر قابل استفاده نباشد.

وی همچنین درباره نحوه صدور این کارت نیز اظهار کرد: هماهنگی‌هایی از سوی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت با وزارت بهداشت، ثبت احوال و وزارت رفاه انجام شده است. بر این اساس همزمان با ثبت گواهی ولادت و طی مراحل صدور شناسنامه این کارت ازسوی بانک عامل صادر می‌شود و در اختیار مادر قرار می‌گیرد، حتی این امکان را نیز فراهم کردیم که کارت در صورت نیاز از طریق پست به در منازل ارسال شود.

دبیر ستاد ملی جمعیت درباره اعتبارات مورد نیاز این طرح نیز اظهار کرد: رئیس‌جمهوری دستورات خوبی در این خصوص صادر کرده‌اند. هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه نیز انجام شده است و در مجموع برای سال اول ۱۲هزارمیلیارد تومان و برای سال دوم ۳۵ هزار میلیاردتومان اعتبار نیاز است.

به گفته وی، این امکان وجود دارد که از کارت امید مادر بتوان برای دریافت دیگر تسهیلات احتمالی نیز استفاده شود و زیرساخت‌های آن وجود دارد. از این رو می‌توان از این کارت برای موارد دیگر نیز بهره برد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مرضیه وحیددستجردی کارت امید مادر فرزندآوری ستاد ملی جوانی جمعیت
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
تنظیم خانواده: سیاستی که به ضدخود تبدیل شد
حرف‌های مادر جوان با ده فرزند!
چرا مردم دوست ندارند بچه‌دار شوند؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005cxt
tabnak.ir/005cxt