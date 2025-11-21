شرایط و نحوه دریافت کارت امید مادر

دبیر ستاد ملی جمعیت جزئیات اجرای طرح «کارت امید مادر» و شرایط و نحوه دریافت آن را تشریح کرد.
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت مرضیه وحید دستجردی با اشاره به تأکید قانون بر جوانی جمعیت و حمایت از فرزندآوری اظهار کرد: در راستای تأکیدات قانون و شخص رئیسجمهوری، دبیرخانه ستاد ملی جوانی جمعیت اجرای طرح حمایتی از مادران را در دستورکار خود قرار داد و در همین راستا نیز اعطای «کارت امید مادر» در دستورکار قرار گرفت.
وی درباره جزئیات و نحوه اعطای کارت امید مادر نیز گفت: این کارت به نام مادر صادر و تا دو سالگی نوزاد، یعنی تا ۲۴ ماه پس از تولد به شکل ماهانه شارژ میشود. مبلغی هم که به شکل ماهانه در این کارت واریز میشود، ۲۰ میلیون ریال است.
دبیر ستاد ملی جمعیت درباره اینکه اجرای این طرح از چه زمانی آغاز میشود؟ اظهارکرد: کارت امید مادر از ابتدای سال ۱۴۰۵ صادر خواهد شد البته مراسم رونمایی از آن روز شنبه با حضور رئیسجمهوری انجام شد، اما تمامی نوزادانی که از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۵ و پس از آن متولد شده باشند مشمول دریافت این کارت میشوند.
دستجردی در پاسخ به این پرسش که کارت امید مادر به چه افراد یا دهکهای اقتصادی تعلق میگیرد؟ نیز گفت: این کارت برای تمام مادران صادر میشود و در اعطای آن دهکبندی و ... مدنظر نیست. تنها سال تولد معیار است و تمامی متولدین اول فروردین ۱۴۰۵ و پس از آن مشمول دریافت این کارت هستند.
وی درباره اینکه آیا این کارت به نام نوزاد صادر میشود یا خیر؟ تاکید کرد: این کارت فقط و فقط به نام «مادر» صادر میشود حتی به نام پدر نیز صادر نخواهد شد، مگر در موارد استثنا که خدای نکرده طلاقی ثبت شده باشد یا مادر فوت کند که در این صورت کارت به نام سرپرست قانونی کودک صادر میشود یا به نام وی تغییر خواهد کرد.
دبیرستاد ملی جمعیت درباره نحوه هزینه کرد اعتبار داخل این کارت نیز تصریح کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از این کارت تمهیداتی در نظر گرفته شده است، اول اینکه این کارت به نام مادر صادر میشود. طبیعتا یک مادر بیشتر از هر فرد دیگری در جریان اقلام و مواد مورد نیاز برای رشد فرزند خود قرار دارد. ثانیا امکان خرید هر محصولی با این کارت وجود ندارد و همانطور که در طرح کالابرگ الکترونیک نیز پیشبینی شده، با این کارت اقلام مورد نیاز نوزادان نظیر غذا و پوشاک و ... خریداری خواهد شد.
دستجردی درباره ذخیره اعتبار موجود در کارت نیز گفت: اعتبار موجود در این کارت ماهانه دو میلیون تومان است. این اعتبار در کارت ذخیره میشود و اینطور نیست که اگر در همان ماه مورد استفاده قرار نگیرد، دیگر قابل استفاده نباشد.
وی همچنین درباره نحوه صدور این کارت نیز اظهار کرد: هماهنگیهایی از سوی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت با وزارت بهداشت، ثبت احوال و وزارت رفاه انجام شده است. بر این اساس همزمان با ثبت گواهی ولادت و طی مراحل صدور شناسنامه این کارت ازسوی بانک عامل صادر میشود و در اختیار مادر قرار میگیرد، حتی این امکان را نیز فراهم کردیم که کارت در صورت نیاز از طریق پست به در منازل ارسال شود.
دبیر ستاد ملی جمعیت درباره اعتبارات مورد نیاز این طرح نیز اظهار کرد: رئیسجمهوری دستورات خوبی در این خصوص صادر کردهاند. هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه نیز انجام شده است و در مجموع برای سال اول ۱۲هزارمیلیارد تومان و برای سال دوم ۳۵ هزار میلیاردتومان اعتبار نیاز است.
به گفته وی، این امکان وجود دارد که از کارت امید مادر بتوان برای دریافت دیگر تسهیلات احتمالی نیز استفاده شود و زیرساختهای آن وجود دارد. از این رو میتوان از این کارت برای موارد دیگر نیز بهره برد.