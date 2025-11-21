میلی صفحه خبر لوگو بالا
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند

سه چهره، برای تصدی منصب نخست‌وزیری عراق مطرح هستند و این کشور هفته آینده شاهد تلاش همه‌جانبه احزاب و جریان‌های سیاسی برای تعیین نخست‌وزیر جدید خواهد بود.
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند

به گزارش تابناک به نقل از شفق نیوز؛ پنجشنبه‌شب، به نقل از یک منبع آگاه خبر داد نخست‌وزیر فعلی این کشور «محمد شیاع السودانی»، رئیس ائتلاف «دولت قانون» «نوری المالکی» و رئیس سازمان اطلاعات عراق «حمید الشطری» به عنوان سه گزینه اصلی برای تصدی منصب نخست‌وزیری این کشور انتخاب شده‌اند. این منبع که اشاره‌ای به نام او نشده، در ادامه اضافه کرد که جلسات میان احزاب چارچوب هماهنگی احزاب شیعی عراق برای نهایی کردن نامزد نخست‌وزیری ادامه دارد، اما برخی از فراکسیون‌ها اصرار دارند که نامزد بر اساس وزن انتخاباتی خود تعیین شود. به گفته این منبع، حتی در صورتی که انتخابی خارج از پیش‌بینی‌ها صورت گیرد، نامزد همچنان از میان اعضای جریان شیعی و در آشنایی کامل با چارچوب هماهنگی خواهد بود. «علاء الحدادی» از اعضای ائتلاف دولت قانون پیشتر گفته بود که برخی گروه‌ها در چارچوب هماهنگی احزاب شیعی عراق، از جمله «عصائب اهل الحق»، «حقوق»، «خدمات» و «دولت قانون» و فراکسیون «صادقون» با تمدید دوره نخست‌وزیری السودانی مخالفند و ترجیح می‌دهند نامزد دیگری به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شود. با این حال، خود محمد شیاع السودانی تمایل خود را برای تصدی دوباره نخست‌وزیری اعلام کرده است. بر اساس منابع سیاسی، رقابت اصلی اکنون بین السودانی و حمید الشطری متمرکز است. کمیسیون عالی انتخابات عراق در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد و ائتلاف «توسعه و عمران» به رهبری «محمد شیاع السودانی» با ۴۶ کرسی در صدر جدول قرار گرفت؛ مسئله‌ای که نقش تعیین‌کننده‌ای در نامزدی نخست‌وزیری آینده عراق دارد.

