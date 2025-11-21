۳۰/آبان/۱۴۰۴
Friday 21 November 2025
۱۴:۴۵
ورزشی
»
ورزشی
بازدید
990
990
بازدید
پ
مصاف قاسمپور و دژویف در بازیهای اسلامی ریاض
تصویری متفاوت از مصاف کامران قاسمپور با آرسنی دژویف آذربایجانی در روز پایانی مسابقات کشتی آزاد بازیهای کشورهای اسلامی در ریاض.
کد خبر:
۱۳۴۱۴۰۹
تاریخ انتشار:
۳۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۵
21 November 2025
کد خبر:
۱۳۴۱۴۰۹
|
۳۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۵
21 November 2025
|
990
بازدید
990
بازدید
برچسب ها
کامران قاسمپور
مسابقات کشتی
مسابقات کشتی آزاد
کشتی آزاد
کشورهای اسلامی
ریاض
ترامپ: در حال گفتوگو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را میکنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینههای احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور میتواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
