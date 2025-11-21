او با اشاره به اینکه اسرائیل بدون اطلاع ایالات متحده، عملیاتی را علیه حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، در سوریه و در ایران انجام داده است، گفت: «من به ترامپ گفتم که چه چراغ سبز دریافت کنیم و چه نکنیم، به ایران حمله خواهیم کرد.»

بنیامین نتانیاهو در مصاحبه‌ای ویدیویی که روز پنجشنبه توسط یک وبگاه عبری منتشر شد، مجموعه‌ای از مواضع و جزئیات مربوط به مسائل منطقه‌ای و نظامی را فاش کرد که با جنگ غزه آغاز شد، به روابط با ایالات متحده و عربستان سعودی پرداخت و در نهایت به موضع کشورش در قبال سوریه، ترکیه، ایران، حزب‌الله و انصارالله پرداخت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نخست وزیر اسرائیل انتقال به مرحله دوم توافق غزه را به موضوع بازپس‌گیری اجساد باقیمانده اسرای اسرائیلی در نوار غزه مشروط کرد.

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل گفت: انتقال به مرحله دوم توافق غزه با تکمیل اطلاعات مربوط به بازپس گیری اجساد اسرای باقیمانده اسرائیلی در نوار غزه مرتبط است. ارتش اسرائیل مرحله نخست توافق غزه را هنوز به پایان نرسانده است و به تلاش برای بازپس‌گیری سه جسد دیگر در نوار غزه ادامه می‌دهد.

طبق گزارش الجزیره، نتانیاهو تاکید کرد: آمریکا می‌خواهد استقرار نیروی بین‌المللی در غزه را به محک بگذارد اما ما به آمریکایی‌ها گفتیم که زمان نامحدود نیست. ماموریت اصلی نیروی بین‌المللی همانطور که قطعنامه شورای امنیت و طرح «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا آن را مشخص کرده، از بین بردن حماس و خلع سلاح نوار غزه است.

نتانیاهو گفت: ورود ارتش اسرائیل به شهر غزه عامل سرنوشت ساز در روند آزادی اسرا بود. مرحله شدیدتر جنگ به پایان رسید و امکان بازگشت به جنگ در هر جبهه‌ای در صورتی که شرایط ایجاب کند، وجود دارد.

نتانیاهو درباره گذرگاه رفح گفت: این گذرگاه تنها برای خروج فلسطینی‌ها از غزه بعد از پایان مرحله بازپس گیری اجساد اسرای اسرائیلی بازگشایی خواهد شد. از مصر می‌خواهیم به فلسطینی‌ها اجازه ترک نوار غزه از طریق گذرگاه رفح را بدهد.

توافق آتش بس میان حماس و اسرائیل ۱۰ اکتبر اجرایی شد و بر اساس آن گروه‌های مقاومت فلسطین ۲۰ اسیر زنده اسرائیلی و ۲۷ جسد را تحویل دادند.

نتانیاهو اظهار داشت که تأسیس کشور فلسطین «اتفاق نخواهد افتاد» و آن را «تهدیدی وجودی برای اسرائیل» دانست.

وی تأکید کرد که توافق اخیر «به اسرائیل امکان داد تقریباً همه زندانیان را آزاد کند» و او هنوز در تلاش است تا اجساد سه زندانی را بازیابی کند.

نتانیاهو ادعا کرد که عامل تعیین‌کننده در آزادی زندانیان صهیونیست ورود نیروهای اسرائیلی به شهر غزه بود و افزود که فشار نظامی «منجر به آزادی تقریباً ۲۰۰ زندانی شد» و اسرائیل «شرایط را تغییر داد و اراده خود را به حماس تحمیل کرد.»

نتانیاهو در اظهاراتی تکان‌دهنده تأیید کرد که با وجود مخالفت رئیس ستاد کل که محاصره را به جای حمله ترجیح می‌داد، تصمیم به حمله به غزه گرفته است.

او تأکید کرد که «تصمیمات سرنوشت‌ساز در جنگ در سطح سیاسی گرفته می‌شود، نه نظامی».

نتانیاهو فاش کرد که با ارتش در مورد اکثر تصمیماتش مخالف است، اما «فرماندهان هنگام صدور، دستورالعمل‌ها را اجرا کردند.»

در جبهه منطقه‌ای نیز نتانیاهو اظهار داشت که علاقه سوریه به دستیابی به تفاهمات امنیتی بیشتر از اسرائیل است و گزارشی از دیدار «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی دریافت کرده است که «نشان می‌دهد بن سلمان به همه خواسته‌های خود در مورد تشکیل یک کشور فلسطینی دست نیافته است.»

وی افزود که پس از این دیدار با «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا تماس گرفته و از او «تأییدیه حفظ برتری نظامی اسرائیل» را دریافت کرده است.

نتانیاهو معتقد است که «روزنه بالقوه‌ای برای تفاهم با عربستان سعودی وجود دارد»، اما در عین حال ترکیه را یک تهدید بزرگ و فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به آن را «بسیار بعید» می‌داند.

نتانیاهو گفت: هرگز کشور فلسطین تشکیل نخواهد شد حتی اگر در ازای آن به عادی‌سازی روابط با عربستان برسیم.

وی نسبت به فرصت عادی‌سازی روابط ابراز خوش‌بینی کرد و گفت: همه آن چیزی که در خارج گفته می‌شود در داخل گفته نمی‌شود.

اخیرا در جریان سفر «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان به کاخ سفید، دونالد ترامپ گفت که آمریکا به ریاض جنگنده‌های اف۳۵ را می‌فروشد.

وی همچنین گفت: اسرائیل به شدت با فروش جنگنده‌های اف- ۳۵ به ترکیه مخالف است و احتمال این اقدام بسیار اندک است.

نتانیاهو درباره توافق با سوریه گفت: بهتر است که به توافق برسیم اما اصول حفاظت از مرزها و دوستان ما در هر صورت پابرجا خواهد بود چه با توافق چه بدون آن.

در مورد یمن، او تأیید کرد که اگر انصارالله به آتش‌بس پایبند باشند، اسرائیل به آنها حمله نخواهد کرد، اما آنها را «تهدیدی جدی» توصیف کرد.

نتانیاهو همچنین گفت اسرائیل قصد دارد ۱۷ هزار سرباز از حریدی‌ها را ظرف سه سال جذب کند.

وی همچنین به یک اقدام استراتژیک برای ایجاد طرحی جهت قدرت تسلیحاتی مستقل با کمترین میزان از وابستگی به آمریکا یا هر طرف بین‌المللی دیگری اشاره کرد.

نتانیاهو همچنین گفت به رغم اظهارات «زهران ممدانی» شهردار مسلمان نیویورک به این شهر سفر خواهد کرد.

نتانیاهو در پایان گفت که اسرائیل در تلاش است تا «به وابستگی خود به سلاح‌های خارجی، حتی از ایالات متحده، پایان دهد» و سیاست فعلی آن «تهاجمی و پیشگیرانه است و اجازه نخواهد داد هیچ تهدیدی رشد یا توسعه یابد.»