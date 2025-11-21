با افزایش بی‌سابقه ودیعه، اکنون ۶۰۰ میلیون تومان، دیگر کلید ورود به خانه‌های مناطق خوب تهران نیست، بلکه تبدیل به حداقل بودجه‌ای شده که شما را فقط به محله‌های خاصی راه می‌دهد که درادامه گفته می شود که با این پول، در کدام گوشه از پایتخت می‌توانید سقف بالای سر پیدا کنید.

با وجود رکود نسبی در بازار خرید و فروش، قیمت اجاره در برخی مناطق پرتقاضا همچنان در سطح بالا تثبیت شده و در برخی دیگر افزایش حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی در ۶ ماهه دوم سال پیش‌بینی شده بود که ممکن است تا پایان سال بیشتر نیز شود، اما کمبود نسبی واحدهای کوچک و میان‌رده برای اجاره بلندمدت، باعث رقابت بیشتر در این بخش و افزایش فشار بر مستأجران شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، تورم عمومی و افزایش هزینه‌های نگهداری و ساخت، به طور غیرمستقیم باعث افزایش نرخ اجاره ها شده است و از سویی دیگر در تمدید قراردادها، شرایط نسبت به سال‌های قبل تا حدودی متعادل‌تر شده است، اما برای جابه‌جایی تأمین منابع مالی یک چالش اصلی برای خانواده ها است که هرچند قوانینی مانند تعیین سقف افزایش اجاره‌بها مصوب شده، اما نظارت دقیق بر اجرای آن و ثبت شفاف قیمت‌ها همچنان می لنگد.

درادامه تابناک جدولی تهیه کرده است که ​با بودجه ۶۰۰ میلیون تومان برای رهن کامل درنظر گرفته شده است و با این میزان بودجه باید به دنبال واحدهای مسکونی با متراژ کوچک‌تر (معمولاً بین ۵۵ تا ۷۰ متر) و اغلب در مناطق مرکزی، شرقی یا جنوبی تهران باشید.