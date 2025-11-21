میلی صفحه خبر لوگو بالا
تابناک بررسی می‌کند؛

تهران در قفل اجاره/ رهن ۶۰۰ میلیون تومانی شما را به کدام خانه می‌رساند؟

با افزایش بی‌سابقه ودیعه، اکنون ۶۰۰ میلیون تومان، دیگر کلید ورود به خانه‌های مناطق خوب تهران نیست، بلکه تبدیل به حداقل بودجه‌ای شده که شما را فقط به محله‌های خاصی راه می‌دهد که درادامه گفته می شود که با این پول، در کدام گوشه از پایتخت می‌توانید سقف بالای سر پیدا کنید.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۹۶
| |
696 بازدید

با وجود رکود نسبی در بازار خرید و فروش، قیمت اجاره در برخی مناطق پرتقاضا  همچنان در سطح بالا تثبیت شده و در برخی دیگر افزایش حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی در ۶ ماهه دوم سال پیش‌بینی شده بود که ممکن است تا پایان سال بیشتر نیز شود، اما کمبود نسبی واحدهای کوچک و میان‌رده برای اجاره بلندمدت، باعث رقابت بیشتر در این بخش و افزایش فشار بر مستأجران شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، تورم عمومی و افزایش هزینه‌های نگهداری و ساخت، به طور غیرمستقیم باعث افزایش نرخ اجاره ها شده است و از سویی دیگر در تمدید قراردادها، شرایط نسبت به سال‌های قبل تا حدودی متعادل‌تر شده است، اما برای جابه‌جایی تأمین منابع مالی یک چالش اصلی برای خانواده ها است که هرچند قوانینی مانند تعیین سقف افزایش اجاره‌بها مصوب شده، اما نظارت دقیق بر اجرای آن و ثبت شفاف قیمت‌ها همچنان می لنگد. 

درادامه تابناک جدولی تهیه کرده است که ​با بودجه ۶۰۰ میلیون تومان برای رهن کامل درنظر گرفته شده است و با این میزان بودجه باید به دنبال واحدهای مسکونی با متراژ کوچک‌تر (معمولاً بین ۵۵ تا ۷۰ متر) و اغلب در مناطق مرکزی، شرقی یا جنوبی تهران باشید.

نام محله  متراژ سال ساخت  آسانسور پارکینگ  انباری
تهرانپارس شرقی ۶۲ متر  ۱۳۸۸ - - دارد 
وحیدیه  ۵۵ متر  ۱۳۹۴ - - -
جیحون   ۴۵ متر  ۱۳۹۶  دارد  دارد  دارد 
بریانک  ۹۰  متر  ۱۳۹۷  - دارد  دارد
تهرانسر  ۵۰ متر  ۱۳۸۷  - دارد دارد
زنجان جنوبی  ۷۰ متر  ۱۳۷۵  دارد  دارد
نازی آباد  ۵۲ متر  ۱۳۸۶ - دارد  -
سازمان برنامه جنوبی ۵۸ متر  ۱۳۸۰  - - -
کرمان  ۴۰متر  ۱۳۸۴ دارد  - دارد 
