زلزله ۴ ریشتری خراسان را لرزاند

در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به شدت ۴.۱ ریشتر در بامداد جمعه حوالی شهرستان گرمه، خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی گزارش نشده است.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۸۲
| |
269 بازدید
زلزله ۴ ریشتری خراسان را لرزاند

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به شدت ۴.۱ ریشتر در بامداد جمعه حوالی شهرستان گرمه، خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی گزارش نشده است.

زلزله زمین لرزه حادثه گرمه خراسان
