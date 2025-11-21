زلزله ۴ ریشتری خراسان را لرزاند

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0631\u061b \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0644\u0631\u0632\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0634\u062f\u062a \u06f4.\u06f1 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u062c\u0645\u0639\u0647 \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0645\u0647\u060c \u062e\u0648\u0634\u0628\u062e\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0647\u06cc\u0686\u200c\u06af\u0648\u0646\u0647 \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a \u062c\u0627\u0646\u06cc \u06cc\u0627 \u0645\u0627\u0644\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.