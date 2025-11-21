اقدام خلاقانه یک انارفروش در شیراز + عکس

یک باغدار شیرازی با شیوه‌ای کم‌سابقه و اعتمادمحور، توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده است.

به گزارش تابناک، در تصویری که علیرضا اسکندری ثبت کرده، پلاکاردی نارنجی‌رنگ روی دیوار کاه‌گلی ورودی باغ دیده می‌شود که روی آن نوشته شده: « خودت بیا تو باغ انار بچین، خودت جدا کن، خودت ترازو کن، خودت کیلویی حساب کن، خودت از خودت پذیرایی کن و خودت خودت باش.»

کنار این نوشته، چند سبد انار قرار دارد و در حیاط، میزهایی پر از انار چیده شده؛ اما خبری از فروشنده پشت میز نیست. صاحب باغ، شماره تماس خود را هم برای مشتریانی که بخواهند ارتباط بگیرند، روی پلاکارد نوشته است.

این شیوه فروش کاملاً بر اعتماد متقابل استوار است؛ مراجعه‌کننده وارد باغ می‌شود، انار می‌چیند، وزن می‌کند و مبلغ را خودش پرداخت می‌کند. انتشار این عکس با استقبال گسترده کاربران همراه شده و بسیاری آن را نمونه‌ای دوست‌داشتنی از فرهنگ آرام، اعتمادمحور و مهمان‌نواز شیرازی‌ها دانسته‌اند.