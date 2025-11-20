میلی صفحه خبر لوگو بالا
سرقت از آمبولانس هنگام نجات یک بیمار قلبی در تهران

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از سرقت از یک ‌آمبولانس در یک مأموریت حیاتی خبر داد.
سرقت از آمبولانس هنگام نجات یک بیمار قلبی در تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شروین تبریزی، سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران، گفت: بامداد روز دوشنبه، تماسی با مرکز ۱۱۵ برقرار شد و در پی این گزارش، بلافاصله یک آمبولانس برای نجات جان یک بیمار قلبی، به شمال غرب تهران اعزام شد. 

وی افزود: از آنجایی که در این عملیات، ثانیه‌ها بسیار ارزش داشتند، کارشناسان اورژانس بعد از برداشتن کیف مخصوص درمان، سریعا بر سر بالین بیمار حاضر شدند و نتوانستند در آمبولانس را قفل کنند. 

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: متأسفانه کارشناسان بعد از انجام مأموریت و نجات جان بیمار، هنگام سوار شدن بر آمبولانس، متوجه شدند برخی تجهیزات حیاتی کابین به سرقت رفته است. 

وی تاکید کرد: این مسئله توسط پلیس و مراجع قضائی در حال بررسی است؛ اما نکته قابل توجه این است که نبود هر کدام از این تجهیزات در آمبولانس، می‌تواند باعث به وجود آمدن مسائل جبران ناپذیری مانند مرگ یک بیمار را در پی داشته باشد.

