کد خبر: ۱۳۴۱۳۴۳
بازدید: ۱۰۶۴

عکس: سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ حاشیه‌هایی پُررنگ‌تر از متن

سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ صحنه‌ای کم‌سابقه از تلفیق مذاکرات رسمی، دیدار‌های غیررسمی و حضور چهره‌های مطرح جهانی بود؛ از گفت‌و‌گو‌های پشت‌پرده با مقامات آمریکایی گرفته تا حضور ایلان ماسک با ایده‌های آینده‌نگرانه و کریستیانو رونالدو با حضور متفاوت و پرجاذبه‌اش که حال‌وهوایی غیرمعمول به فضای کاخ بخشید. این سفر، نه‌فقط متن مذاکرات، بلکه حاشیه‌های جذاب و پُررنگ‌تری را پیش چشم رسانه‌ها قرار داد.

بن سلمان ترامپ سفر بن سلمان به آمریکا کاخ سفید آمریکا عربستان عکس بین الملل حاشیه ها
