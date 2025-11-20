عکس: سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ حاشیه‌هایی پُررنگ‌تر از متن

سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ صحنه‌ای کم‌سابقه از تلفیق مذاکرات رسمی، دیدار‌های غیررسمی و حضور چهره‌های مطرح جهانی بود؛ از گفت‌و‌گو‌های پشت‌پرده با مقامات آمریکایی گرفته تا حضور ایلان ماسک با ایده‌های آینده‌نگرانه و کریستیانو رونالدو با حضور متفاوت و پرجاذبه‌اش که حال‌وهوایی غیرمعمول به فضای کاخ بخشید. این سفر، نه‌فقط متن مذاکرات، بلکه حاشیه‌های جذاب و پُررنگ‌تری را پیش چشم رسانه‌ها قرار داد.