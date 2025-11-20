میلی صفحه خبر لوگو بالا
توله پلنگ ایرانی در بشاگرد تلف شد

توله پلنگ ایرانی که روز پنجشنبه در ارتفاعات بشاگرد با وضعیت جسمانی نامناسب یافته شده بود، تلف شد.
کد خبر: ۱۳۴۳۱۳۳۷
| |
4 بازدید
توله پلنگ ایرانی در بشاگرد تلف شد

به گزارش تابناک، در اطلاعیه اداره روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست هرمزگان آمده است.

صبح روز پنجشنبه اطلاعات اولیه‌ای از سوی جوامع محلی ساکن روستاهای اطراف منطقه کوهستانی گوریچی شهرستان بشاگرد به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان ارائه شد که از حضور یک توله پلنگ با وضعیت سلامت غیرعادی در منطقه حکایت داشت.

با دریافت این گزارش، تیم اعزامی اداره حفاظت محیط زیست بشاگرد بلافاصله به محل اعلام شده اعزام شد.

این تیم در ساعت حدود ۱۰:۳۰ با توله پلنگی بسیار ضعیف، بی‌حال و دارای علائم حیاتی ناپایدار مواجه شد. به دلیل شدت ضعف جسمانی، زنده‌گیری حیوان بدون نیاز به بیهوشی انجام شد و توله پلنگ برای دریافت اقدامات درمانی فوری به مرکز شهرستان منتقل شد.

با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته تحت نظارت دامپزشک و رسیدگی‌های لازم، توله پلنگ که سن آن ۴ تا ۶ ماه تخمین زده شده بود، متأسفانه تلف شد.

لاشه این حیوان برای بررسی دقیق علت مرگ به بندرعباس ارسال شد.

شواهد اولیه از جمله کم‌وزنی، بی‌آبی بدن و ضعف شدید نشان می‌دهد این توله احتمالاً به دلیلی از مادر جدا شده و در پی گرسنگی و تحلیل جسمانی شدید دچار مرگ شده است.

توله پلنگ‌ها تا حدود ۱۸ ماهگی وابستگی کامل به مادر دارند و جدا شدن زودهنگام می‌تواند به سرعت منجر به ضعف و ناتوانی شود.

گفتنی است پلنگ ایرانی از گونه‌های در معرض خطر انقراض و تحت حمایت سازمان حفاظت محیط زیست است و در ارتفاعات استان هرمزگان، به‌ویژه شهرستان‌های شرقی، پراکندگی دارد.

هرمزگان بشاگرد پلنگ ایرانی توله پلنگ حیات وحش تلف حفاظت محیط زیست
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
