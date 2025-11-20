میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعزام هواپیمای ایلوشن برای مهار آتش‌سوزی چالوس

استاندار مازندران از اعزام هواپیمای ایلوشن با ظرفیت ۴۰ تن آب به منطقه شمال کشور خبر داد و این اقدام را نقطه عطفی در عملیات مهار آتش‌سوزی جنگل‌های مرزن‌آباد عنوان کرد.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۱۵
| |
366 بازدید
اعزام هواپیمای ایلوشن برای مهار آتش‌سوزی چالوس

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مهدی یونسی رستمی که به‌صورت میدانی در محل آتش‌سوزی حضور یافته بود، اعلام کرد: با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های مستمر، هواپیمای ایلوشن مجهز به ظرفیت حمل ۴۰ تن آب در حال حرکت به سوی شمال کشور است و به‌زودی در عملیات اطفای حریق جنگل‌های مرزن‌آباد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این هواپیما با توان بالای خود می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل سریع‌تر آتش داشته باشد و امیدها برای مهار کامل حریق را افزایش دهد. علاوه بر این، حضور بالگردهای فعال در منطقه و رایزنی برای اعزام تجهیزات بیشتر، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت استان برای حفاظت از جنگل‌های ارزشمند مازندران است.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از این حجم امکانات و همکاری گسترده نیروهای امدادی، چشم‌انداز مهار آتش‌سوزی روشن‌تر از گذشته است و مردم شریف استان می‌توانند امیدوار باشند که جنگل‌های مرزن‌آباد به‌زودی از خطر جدی خارج خواهند شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
چالوس مرزن آباد جنگل آتش سوزی آتش سوزی جنگل هواپیمای ایلوشن مهار آتش
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: آتش‌سوزی در جنگل‌های چالوس
عملیات هلی‌کوپترها برای مهار آتش جنگل چالوس
تصاویر و روایت تلخ از آتش سوزی جنگل‌های هیرکانی
آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مرزن‌آباد چالوس
تلاش ۱۷ ساعته برای مهار آتش‌سوزی جنگل «سیه‌چل»
باران و برف به داد جنگل چالوس رسید/آتش فروکش کرد
آتش سوزی در چالوس ادامه دارد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
شکست امیرحسین زارع مقابل رقیب دوست داشتنی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۵ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۳ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۲ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cw7
tabnak.ir/005cw7