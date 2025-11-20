به گزارش تابناک به نقل از مهر، مهدی یونسی رستمی که بهصورت میدانی در محل آتشسوزی حضور یافته بود، اعلام کرد: با پیگیریها و هماهنگیهای مستمر، هواپیمای ایلوشن مجهز به ظرفیت حمل ۴۰ تن آب در حال حرکت به سوی شمال کشور است و بهزودی در عملیات اطفای حریق جنگلهای مرزنآباد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی افزود: این هواپیما با توان بالای خود میتواند نقش تعیینکنندهای در کنترل سریعتر آتش داشته باشد و امیدها برای مهار کامل حریق را افزایش دهد. علاوه بر این، حضور بالگردهای فعال در منطقه و رایزنی برای اعزام تجهیزات بیشتر، نشاندهنده عزم جدی مدیریت استان برای حفاظت از جنگلهای ارزشمند مازندران است.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: با بهرهگیری از این حجم امکانات و همکاری گسترده نیروهای امدادی، چشمانداز مهار آتشسوزی روشنتر از گذشته است و مردم شریف استان میتوانند امیدوار باشند که جنگلهای مرزنآباد بهزودی از خطر جدی خارج خواهند شد.