استاندار مازندران از اعزام هواپیمای ایلوشن با ظرفیت ۴۰ تن آب به منطقه شمال کشور خبر داد و این اقدام را نقطه عطفی در عملیات مهار آتش‌سوزی جنگل‌های مرزن‌آباد عنوان کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مهدی یونسی رستمی که به‌صورت میدانی در محل آتش‌سوزی حضور یافته بود، اعلام کرد: با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های مستمر، هواپیمای ایلوشن مجهز به ظرفیت حمل ۴۰ تن آب در حال حرکت به سوی شمال کشور است و به‌زودی در عملیات اطفای حریق جنگل‌های مرزن‌آباد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این هواپیما با توان بالای خود می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل سریع‌تر آتش داشته باشد و امیدها برای مهار کامل حریق را افزایش دهد. علاوه بر این، حضور بالگردهای فعال در منطقه و رایزنی برای اعزام تجهیزات بیشتر، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت استان برای حفاظت از جنگل‌های ارزشمند مازندران است.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: با بهره‌گیری از این حجم امکانات و همکاری گسترده نیروهای امدادی، چشم‌انداز مهار آتش‌سوزی روشن‌تر از گذشته است و مردم شریف استان می‌توانند امیدوار باشند که جنگل‌های مرزن‌آباد به‌زودی از خطر جدی خارج خواهند شد.