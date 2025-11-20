میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شهادت دو تن از پاسداران جوان در حین آموزش سلاح

روابط عمومی نیروی قدس سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای از شهادت دو تن از پاسداران در حین آموزش سلاح خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۱۱
| |
980 بازدید

شهادت دو تن از پاسداران جوان در حین آموزش سلاح

به گزارش تابناک به نقل از دفاع‌پرس، روابط عمومی نیروی قدس سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای از شهادت دو تن از پاسداران در حین آموزش سلاح نیرو‌های پاسدار جوان در یکی از پادگان‌های آموزشی استان تهران خبر داد.

متن اطلاعیه روابط عمومی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ‍پی شهادت دو تن از پاسداران در حین آموزش سلاح نیرو‌های پاسدار جوان به شرح زیر است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین

به اطلاع ملت شهید پرور ایران عزیز می‌رسانیم دو تن از پاسداران شریف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آقایان عبدالحسین چراغی و حسین شربتی در حین آموزش سلاح نیرو‌های پاسدار جوان در یکی از پادگان‌های آموزشی استان تهران به فیض شهادت نائل آمدند.

 

در پایان به اطلاع عموم ملت قدرشناس ایران می‌رسانیم مراسم تشییع پیکر‌های مطهر این شهیدان در روز جمعه ۳۰ آبانماه از ساعت ۹ صبح از مقابل مسجد امام حسین علیه السلام شهریار به سمت گلزار شهدای امیریه و مراسم گرامیداشت نیز عصر همان روز از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ در مسجد زینبیه امیریه برگزار خواهد شد.

روابط عمومی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سپاه سپاه قدس پاسداران آموزش سلاح شهادت
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سردار نائینی: هر لحظه ممکن است جنگ شود
شهادت مأمور پلیس توسط افراد مسلح
سردار فدوی: جوانان امروز از نسل دفاع مقدس آگاه‌ترند
جوان دهه هفتادی که با حاج قاسم آسمانی شد
تشییع پیکر شهدای مدافع حرم در شهرک شهید محلاتی
تصویری قدیمی از مسئول اطلاعات سپاه قدس
تکذیب شایعه ترور جانشین فرمانده سپاه قدس
شهادت یکی از پاسداران سپاه تهران در اقدام تروریستی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
شکست امیرحسین زارع مقابل رقیب دوست داشتنی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۵ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۳ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۲ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cw3
tabnak.ir/005cw3