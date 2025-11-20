شهادت دو تن از پاسداران جوان در حین آموزش سلاح

به گزارش تابناک به نقل از دفاعپرس، روابط عمومی نیروی قدس سپاه پاسداران با صدور اطلاعیهای از شهادت دو تن از پاسداران در حین آموزش سلاح نیروهای پاسدار جوان در یکی از پادگانهای آموزشی استان تهران خبر داد.
متن اطلاعیه روابط عمومی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت دو تن از پاسداران در حین آموزش سلاح نیروهای پاسدار جوان به شرح زیر است:
بسم رب الشهدا و الصدیقین
به اطلاع ملت شهید پرور ایران عزیز میرسانیم دو تن از پاسداران شریف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آقایان عبدالحسین چراغی و حسین شربتی در حین آموزش سلاح نیروهای پاسدار جوان در یکی از پادگانهای آموزشی استان تهران به فیض شهادت نائل آمدند.
در پایان به اطلاع عموم ملت قدرشناس ایران میرسانیم مراسم تشییع پیکرهای مطهر این شهیدان در روز جمعه ۳۰ آبانماه از ساعت ۹ صبح از مقابل مسجد امام حسین علیه السلام شهریار به سمت گلزار شهدای امیریه و مراسم گرامیداشت نیز عصر همان روز از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ در مسجد زینبیه امیریه برگزار خواهد شد.
روابط عمومی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی