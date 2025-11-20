میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی - ریاض 

مومنی در کشتی آزاد به مدال برنز رسید

کشتی‌گیر وزن ۵۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد با برتری در دیدار رده‌بندی مقابل سید عمر عزیزی از افغانستان به مدال برنز دست پیدا کرد.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۰۸
مومنی در کشتی آزاد به مدال برنز رسید

 

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در روز نخست مسابقات کشتی آزاد  بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض،  علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم بعد از استراحت در دور نخست مقابل اسلام بازرگانف از آذربایجان شکست خورد. 

علی مومنی که در دیدار رده‌بندی مقابل اسلام بازرگانوف آذربایجانی شکست خورده بود، در دیدار رده‌بندی مقابل کشتی‌گیر افغانستانی با نتیجه ۱۱ بر صفر به برتری رسید و مدال برنز دست پیدا کرد..

در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ایران دو نماینده دارد، علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم و رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم که رقابت خود را در مرحله مقدماتی آغاز کردند.

بازی های کشورهای اسلامی عربستان مسابقات ورزشی ورزشکاران ایرانی کشتی آزاد علی مومنی مدال برنز
