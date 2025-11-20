مومنی در کشتی آزاد به مدال برنز رسید

کشتی‌گیر وزن ۵۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد با برتری در دیدار رده‌بندی مقابل سید عمر عزیزی از افغانستان به مدال برنز دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم بعد از استراحت در دور نخست مقابل اسلام بازرگانف از آذربایجان شکست خورد.

علی مومنی که در دیدار رده‌بندی مقابل اسلام بازرگانوف آذربایجانی شکست خورده بود، در دیدار رده‌بندی مقابل کشتی‌گیر افغانستانی با نتیجه ۱۱ بر صفر به برتری رسید و مدال برنز دست پیدا کرد..

در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ایران دو نماینده دارد، علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم و رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم که رقابت خود را در مرحله مقدماتی آغاز کردند.