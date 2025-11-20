به گزارش تابناک، باشگاه تراکتور با انتشار یک بیانیه مفصل، جامعه فوتبال و طرفداران و رسانهها را متهم به جانبداری و نگاه رنگی در تحلیل مسائل تیم ملی کرده است.
تراکتور با حمایت از شجاع میگوید اگر به جای میلاد محمدی، این بازیکن پنالتی را خراب میکرد، فشار خردکننده از سوی افکار عمومی به او وارد میشد اما حالا خبری از آن برای باریکن تیم پرسپولیس وجود ندارد.
در بخشی از این بیانیه هم به نظر کنایههایی به مهدی طارمی دیده میشود و بدون اینکه نامی از او برده شود، احتمالا در واکنش به صحبتهای او پیرامون ترس بازیکنان از زدن ضربه پنالتی، این بخش از بیانیه نوشته شده است.
بر اساس گزارش رسانه رسمی تراکتور متن کامل بیانیه به این شرح است:
در روزهای اخیر شاهد فضاسازی سنگین و جهتدار علیه شجاع خلیلزاده بهترین مدافع کنونی فوتبال ایران و کاپیتان باتجربه تراکتور بودهایم؛ فضاسازیای که سؤالهای جدی درباره منشأ آن و استانداردهای دوگانه برخی رسانهها و جریانهای فوتبال ایران ایجاد میکند.
باشگاه تراکتور با صراحت اعلام میکند، اگر مشابه همین اتفاق از سوی بازیکنان دیگر تیمهای خاص رخ میداد، هرگز چنین حجم از هتاکی و تخریب دیده نمیشد. سالهاست بخش بزرگی از فضای رسانهای کشور، هر رخدادی را که به باشگاههای شهرستانی مرتبط باشد چند برابر برجسته میکنند، اما در برابر رفتارهای مشابه در آن تیمهای خاص، یا سکوت اختیار میشود یا توجیه. این رویکرد ناعادلانه، بیش از آنکه به فرد مربوط باشد، تلاشی برای حاشیهسازی علیه تراکتور است؛ تیمی که همیشه مخالفان بسیار داشته اما از مسیر خود خارج نشده است.
باشگاه تراکتور تأکید میکند که این حملات بیسابقه، دقیقاً زمانی اتفاق میافتد که برخی بازیکنان دیگر تیم ملی – که اشتباهات تأثیرگذار داشتهاند – از حمایت گسترده رسانههای تهرانی برخوردارند. سؤال روشن است، چرا همه خطاها دیده نمیشود؟ چرا اشتباهات مشخص برخی بازیکنانِ دارای پشتوانه رسانهای پنهان میماند، اما کوچکترین رفتار شجاع خلیلزاده، این چنین برجسته میشود؟ این فضاسازی هدفمند از سوی برخی رسانهها و مجریان نمیتواند تصادفی باشد و بهنظر میرسد برای پوشاندن ضعف برخی عناصر تیم ملی انجام میشود. بازیکنان شاخصی که قصد ترویج بازیکن سالاری در تیم ملی همچون ادوار گذشته را دارند و چنانچه در دوره قبل اتفاق افتاد و باعث عدم نتیجهگیری تیم ملی در جام جهانی شد.
همین بازیکن سالاری که برخی رسانهها صدای آن بودند و به جای اینکه حامی مدیریت و سرمربی وقت باشند، آن بازیکنان خاص را حمایت کرده و نتیجه حاصل شده در جام جهانی تاوان همان رفتارها و حمایتها بوده است. اگر در دوره قبلی، تیم ملی با آقای اسکوچیچ به جام جهانی میرفت، آیا متحمل شکست سنگینتری از انگلیس میشد؟ معتقدیم تیم ملی با اسکوچیچ به مرحله بعدی جام جهانی صعود میکرد.
باشگاه تراکتور بار دیگر موضع شفاف خود را اعلام میکند. بازیکنسالاری در تیم ملی، به ضرر فوتبال ایران است و هیچ بازیکنی نباید در تصمیمهای تیم ملی دخالت کند. وقتی بازیکنی که به یکی از آن تیمهای خاص منتسب است مورد حمایت جریانهای رسانهای قرار میگیرد، حتی اگر اشتباهات و رفتارهای او باعث آسیب به وجهه فوتبال ملی شده باشد، بهجای نقد، تطهیر میشود. در مقابل، شجاع خلیلزاده – که بازیکن تیمی خارج از یکی از تیمهای خاص است – مورد هجمه قرار میگیرد تا عملکرد فرد دیگری در سایه قرار بگیرد و دیده نشود. باشگاه تراکتور این استاندارد دوگانه و نامتوازن را محکوم میکند.
باشگاه تراکتور و شخص مالک باشگاه، محمدرضا زنوزیمطلق، همیشه و بیهیچ ابهامی بر اصل حمایت کامل از تیم ملی و مبارزه با بازیکنسالاری در مسیر موفقیت ایران در جام جهانی تاکید داشته است. باشگاه تراکتور خود را متعهد به منافع ملی میداند و معتقد است تیم ملی باید بر اساس اصول حرفهای، شفاف و بدون نفوذهای غیررسمی اداره شود.
هیچ بازیکنی – صرفنظر از نام و باشگاهش – حق ندارد جایگاه و عملکرد تیم ملی را تحت تأثیر رفتارهای شخصی یا فشار رسانهای قرار دهد.
در نهایت تاکید میشود که باشگاه تراکتور اجازه نخواهد داد فضاسازیها مسیر حرفهای تیم و بازیکنانش را تحت تأثیر قرار دهد.