عکس:وقتی رونالدو برای ترامپ «دریبل سیاسی» زد!

در دیداری کم‌سابقه در دفتر بیضی، ترامپ سعی کرد از رونالدو دستورالعمل موفقیت بگیرد، اما ستاره پرتغالی توضیح داد که «کلید پیروزی» معمولاً روی زمین فوتبال پیدا می‌شود، نه پشت میز ریاست‌جمهوری. گفته می‌شود ترامپ پس از شنیدن تعداد توپ‌های طلای رونالدو، برای لحظه‌ای فکر کرده این‌ها شاید همان توپ‌هایی باشند که می‌تواند در انتخابات بعدی به کارش بیاید!

رونالدو ترامپ کاخ سفید عکس بین الملل آمریکا
