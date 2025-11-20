تکان قیمت طلا و سکه شدید شد

به گزارش تابناک؛ گزارش‌ها حاکی از آن است که هر قطعه سکه امامی با افزایش ۸۳۰ هزار تومانی، ۱۱۸ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان شد.

هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۸۸ هزار تومانی به قیمت ۱۱ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان به فروش رفت.

قیمت انواع سکه و طلا را ساعت ۱۱ امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.

سکه امامی

۱۱۸ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان

سکه بهار آزادی

۱۱۲ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان

نیم سکه

۶۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان

ربع سکه

۳۵ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان

سکه گرمی

۱۷ میلیون تومان

گرم طلای ۱۸ عیار

۱۱ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان

گرم طلای ۲۴ عیار

۱۵ میلیون و ۲۲۷ هزار تومان

مثقال طلا

۴۹ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان

اونس طلا (دلار)

۴۰۵۸.۶۸

قیمت طلا و سکه در زمان بازگشایی بازار

بررسی روند بازار طلا و سکه حاکی از آن است که طلا در کانال ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه در کانال ۱۱۷ میلیون تومان قرار دارد.

بازار طلا در حالی وارد روز پنج‌شنبه، ۲۹ آبان‌ماه شد که هر گرم طلای ۱۸عیار ۱۱ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان قیمت پیدا کرده است که افزایش ۲۱۷ هزار تومانی قیمت را در طول ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد.

هر مثقال طلای ۱۸ عیار هم به نرخ ۴۹ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان رسیده که از افزایش ۹۶۲ هزار تومانی قیمت حکایت دارد.

هر گرم طلای ۲۴ عیار در حدود ۱۵ میلیون و ۱۲۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که ۲۸۹ هزار تومان افزایش قیمت داشته است. هر گرم طلای دست دوم نیز ۱۱ میلیون و ۱۹۴ هزار تومان در بازار قیمت‌گذاری شده است که افزایش ۲۱۴ هزار تومانی قیمت را نشان می‌دهد.

سکه در کانال ۱۱۷ میلیون تومان ایستاد

در این میان، بازار سکه در حالی وارد روز پنج‌شنبه، ۲۹ آبان‌ماه شد که سکه در کانال ۱۱۷ میلیون تومان قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سکه امامی امروز در بازار با قیمت ۱۱۷ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان دیده می‌شود که یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان در طول ۲۴ ساعت گذشته گران شده است.

قیمت هر قطعه سکه‌بهار آزادی نیز ۱۱۲ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان شده است که از افزایش ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تومانی قیمت حکایت دارد. نیم‌سکه، اما ۶۱ میلیون و ۷۰ هزار تومان قیمت پیدا کرده که ۸۷۰ هزار تومان گران شده است.

ربع‌سکه هم ۳۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان قیمت خورده که ۵۴۰ هزار تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر، سکه گرمی در بازار با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی، به قیمت ۱۷ میلیون تومان دیده می‌شود.