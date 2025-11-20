میلی صفحه خبر لوگو بالا
مقصد بعدی کریم آدیمی کجاست؟

یک منبع موثق آلمانی از مذاکره مستقیم ستاره تیم بوروسیا دورتموند با دو تیم مطرح لیگ برتر انگلیس و سری A ایتالیا پرده برداشت.
کد خبر: ۱۳۴۱۲۴۳
| |
1020 بازدید

مقصد بعدی کریم آدیمی کجاست؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ نشریه بیلد آلمان مدعی شد که باشگاه‌های اینتر ایتالیا و منچستریونایتد انگلیس به صورت مستقیم با مدیربرنامه‌های کریم آدیمی بازیکن تیم فوتبال بوروسیا دورتموند وارد مذاکره شده‌اند.

قرارداد آدیمی ۲۳ ساله با دورتموند هنوز یک سال و نیم دیگر اعتبار دارد و به این ترتیب او در پایان این فصل بازیکن آزاد نمی‌شود. با این حال به بن‌بست خوردن مذاکرات او و مسئولان باشگاه آلمانی برای تمدید قرارداد به دلیل اصرار بازیکن به تعیین بند فسخ برای قرارداد او سبب شده که طرفین در فکر جدایی باشند.

براساس اعلام بیلد، آدیمی تصمیم قطعی خود برای جدایی از دورتموند را گرفته است و در پایان فصل از این تیم جدا خواهد شد. در واقع دورتموند هم چاره‌ای جز پذیرش این تصمیم ندارد وگرنه باید به عنوان بازیکن آزاد با او خداحافظی کند و هیچ پولی از فروشش به دست نخواهد آورد.

به این ترتیب انتظار می‌رود که در تابستان یک جابجایی بزرگ در راه باشد و باشگاه‌های منچستریونایتد یا اینتر یکی از دو مقصدی باشند که وینگر ملی‌پوش آلمانی دورتموند از آنجا سر در می‌آورد.

آدیمی در این فصل در ۱۹ بازی‌اش برای دورتموند ۳ گل زده و ۵ پاس گل داده است. او ماه ژانویه و ژوئن امسال نیز از چند باشگاه ایتالیایی شامل یوونتوس، میلان و ناپولی پیشنهاد داشت که البته آنها را رد کرد.

اینتر ایتالیا منچستریونایتد بوروسیا دورتموند آدیمی
