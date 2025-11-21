میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا غذا در تابه‌های نچسب خوش طعم نمی‌شود؟

واکنش میلارد همان فرآیند خوش‌بو و خوش‌عطری است که وقتی سطح غذا قهوه‌ای و کاراملی می‌شود اتفاق می‌افتد. این واکنش از دهه ۱۹۵۰ توسط شیمیدان فرانسوی Louis-Camille Maillard معرفی شد و امروزه تقریباً پایهٔ علم طعم شناخته می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۱۲۳۵
| |
320 بازدید
چرا غذا در تابه‌های نچسب خوش طعم نمی‌شود؟

به گزارش تابناک؛ شاید برایت عجیب باشد که با اینکه تابه‌های نچسب کار را خیلی راحت می‌کنند، اما اغلب نتیجهٔ نهایی آن چیزی نیست که توقع داریم؛ مزه‌ها خیلی «عمیق» نیست، مرغ درست طلایی نمی‌شود، کتلت خوب برشته نمی‌شود، و حتی سیب‌زمینی سرخ‌کرده آن «طعمی» را ندارد که در رستوران‌ها می‌چشیم.

به گزارش همشهری آنلاین، دلیلش ساده است؛ تابه‌های نچسب اجازه نمی‌دهند واکنش میلارد به‌درستی شکل بگیرد. واکنش میلارد همان فرآیند خوش‌بو و خوش‌عطری است که وقتی سطح غذا قهوه‌ای و کاراملی می‌شود اتفاق می‌افتد. این واکنش از دهه ۱۹۵۰ توسط شیمیدان فرانسوی Louis-Camille Maillard معرفی شد و امروزه تقریباً پایهٔ علم طعم شناخته می‌شود. تحقیقات دانشگاه MIT و مقاله‌های Serious Eats نشان می‌دهد:

میلارد فقط وقتی فعال می‌شود که سطح غذا به بالای ۱۴۰–۱۶۰ درجه برسد.

اما تابهٔ نچسب یک مشکل اساسی دارد:

سریع سرد می‌شود.

بدنهٔ نچسب معمولاً از آلومینیوم سبک ساخته می‌شود. وقتی گوشت، مرغ یا کتلت را داخلش می‌گذاری، دمای سطح تابه ناگهان ۳۰–۶۰ درجه می‌افتد. این را مطالعات لابراتوار America’s Test Kitchen هم تأیید کرده. در این دما، میلارد یا رخ نمی‌دهد یا ناقص اجرا می‌شود. نتیجه؟

غذا پخته می‌شود، اما «قهوه‌ایِ خوش‌طعم» نمی‌شود.

برای همین است که کتلت در تابه نچسب مثل خانهٔ مادربزرگ خوش‌عطر نمی‌شود؛ یا چرا کباب‌تابه در تفلون رنگ و طعمش مثل چدن نیست.

چرا چدن و استیل غذا را خوش‌طعم‌تر می‌کنند؟

چدن و استیل جرم حرارتی بالاتری دارند. یعنی وقتی ماده غذایی سرد رویشان می‌گذاری، دمای سطحشان نمی‌ریزد.

در نتیجه:

• سطح گوشت بلافاصله بسته می‌شود

• واکنش میلارد کامل شکل می‌گیرد

• عطر‌های برشته‌شده آزاد می‌شوند

• سس یا ته‌دیگ لایه‌لایه و خوش‌عمق می‌شود

برای همین غذا‌هایی مثل:

• استیک ایرانی (گوشت تکه‌ای)

• کتلت

• ژیگو، چلوگوشت

• مرغِ مزه‌دار

• خوراک‌های سس‌دار مثل قیمه‌بادمجان

در تابه چدن واقعاً بهتر می‌شوند.

چه وقت تابه نچسب انتخاب خوبی است؟

تابهٔ نچسب دشمن میلارد است، اما دشمن همه چیز نیست. برای این غذا‌ها عالی است:

• تخم‌مرغ

• نیمرو

• پنکیک

• غذا‌های کم‌روغن

• سبزیجاتی که نمی‌خواهی «طلایی» شوند

اگر فقط یک تابه داری، چه کار کنی؟

سه ترفند کاربردی:

۱. تابه نچسب را خیلی خوب گرم کن (۲–۳ دقیقه).

۲. دفعات اضافه کردن مواد را کم کن تا افت دما ناگهانی نشود.

۳. اگر می‌خواهی رنگ قهوه‌ای بگیری، کمی روغن بیشتر استفاده کن (روغن رسانای گرماست و افت دما را کمتر می‌کند).

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
غذا تابه تابه نچسب
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فواید جویدن آدامس بعد از غذا
همراه غذا سالاد بخوریم یا نخوریم؟
همه آنچه که باید درباره رژیم فستینگ بدانید
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
چرا غذا در تابه‌های نچسب خوش طعم نمی‌شود؟
خوانندگان مطرح پاپ در کتاب درسی دانش آموزان! + عکس
مردان شاکی اصلی پرونده‌های سقط جنین در ایران
اقامت دوست‌پسر آمریکایی زن رضا پهلوی در خانه‌شان!
ترامپ از هر دو طرف درگیر در جنگ اوکراین ناامید شده
کلاس بازیگری سارا و نیکای سریال پایتخت!
آتش‌سوزی پژو ۲۰۶ وسط خیابان در سمنان
آگهی‌های اسرائیل برای جذب فارسی‌زبانان/وقتی زبان شیرین ما ابزار جنگ اطلاعاتی می‌شود
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
غیبت رونالدو در پوستر فیفا جنجالی شد! + عکس
هشدار وقوع یخبندان در برخی مناطق اصفهان
مهریه معاون رئیس‌جمهور چقدر است؟
ادعای رویترز از محتوای نامه پزشکیان به «بن سلمان»؛ ایران از عربستان خواسته تا آمریکا را برای احیای مذاکرات متقاعد کند
سرقت از آمبولانس هنگام نجات یک بیمار قلبی در تهران
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
​دو عکس از پسر کاظم صدیقی که امروز درگذشت
آغاز نشست شورای حکام آژانس؛ پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع نمی‌شود
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005cup
tabnak.ir/005cup