بسکتبال ۳ نفره مردان ایران نایب قهرمان شد

تیم بسکتبال ۳ نفره مردان ایران در فینال بازی‌های همبستگی اسلامی برابر مصر شکست خورد و به عنوان نایب‌قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در دیدار نهایی بسکتبال ۳ نفره مردان، ملی‌پوشان ایران با ترکیب پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو برابر تیم قدرتمند مصر قرار گرفتند اما در نهایت مصر توانست با نتیجه ۲۱-۱۴ از سد تیم کشورمان عبور کند و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

پیش از برگزاری فینال نیز مسابقه رده‌بندی بین قطر و بحرین برگزار شد که تیم قطر با برتری مقابل بحرین به مقام سومی رسید و بحرین در جایگاه چهارم ایستاد.

بسکتبال سه‌نفره مردان ایران با وجود نمایش‌های موفق در مراحل قبلی، این بار تنها یک قدم تا رسیدن به مدال طلا فاصله داشت و با یک مدال نقره ارزشمند به کار خود در ریاض پایان داد.