عکس: تکیه سادات اخوی تهران

حسینیه سادات اخوی یکی از قدیمی ترین تکایای تهران است که قدمت آن به حدود ۲۰۰ سال می رسد. این حسینیه توسط حاج سید ابراهیم تقوی معروف به ”اخوی” در زمان فتحعلی شاه قاجار در محله عودلاجان تهران احداث شدکه به مرور زمان به تکیه ”سادات اخوی” معروف شده است. همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، مراسم عزاداری دهه دوم فاطمیه از تاریخ ۲۵ آبان لغایت ۵ آذر در تکیه سادات اخوی در حال برگزاری می باشد.