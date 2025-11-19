اقدام غیرانسانی سازمان ملل برای آزادی جاسوسان آمریکا!

به گزارش تابناک به نقل از «فاروق علی» خبرنگار تسنیم در صنعا، سازمانهای بینالمللی فعال در یمن و در راس آنها سازمان بهداشت جهانی و یونیسف بطور ناگهانی و بدون هرگونه اطلاعرسانی قبلی، پشتیبانیهای خود از بخش بهداشت و درمان بهداشت یمن را بطور کامل به حالت تعلیق درآوردند.
در پی این اقدام ۷۲ بیمارستان و بیش از ۱۵۰۰ مرکز درمانی در یمن که تجهیزات پزشکی، سوخت و بودجه عملیاتی ضروری خود را از طریق این سازمانها تامین میکردند با مشکلات جدی در امر خدمت رسانی به بیماران و مجروحان مواجه شدهاند.
این اقدام پس از بازداشت برخی از کارکنان نهادها و سازمانهای بینالمللی که در پوشش ماموریتهای رسمی و فعالیتهای انساندوستانه به امر جاسوسی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی اهتمام داشتند و در جریان عملیات اطلاعاتی اخیر دولت صنعا بازداشت شدند، صورت پذیرفته است.
این شبکه جاسوسی نقشی مستقیم را در شناسایی و جمع آوری اطلاعات از مکان جلسات و حضور مقامات ارشد یمنی داشتهاند، امری که در نهایت به شهادت برخی از افراد بلندپایه این کشور از جمله شهید احمد غالب الرهوی، نخست وزیر، شهید محمد کریم المغاری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن و برخی از وزرای کابینه در حملات تروریستی ماههای اخیر آمریکا و اسرائیل منجر شده بود.
دکتر «علی شیبان»، وزیر بهداشت و محیطزیست یمن در توضیح این اقدام غیرانسانی نهادهای بین المللی فعال در امور بهداشت و درمان گفت: سازمان ملل متحد و سازمانهای تابعه آن، تمامی فعالیتهای خود را در یمن به حالت تعلیق درآوردهاند و حمایت خود را از مردم مظلوم این کشور به طور کامل متوقف ساختهاند. در پی اتخاذ این تصمیم ظالمانه حدود دو سوم مراکز درمانی از جمله بیش از ۱۵۰۰ مرکز بهداشتی و درمانی و حدود ۷۲ بیمارستان عمومی و خصوصی با مشکل و کمبود جدی مواجه شدند.
وی افزود: این مراکز، سوخت، اکسیژن، ابزارآلات آزمایشگاهی و برخی هزینههای کارکنان و بودجه عملیاتی خود را از این سازمانها دریافت میکردند که در حال حاضر تمامی این حمایتها به طور ناگهانی قطع شده است. به نظرم این اقدام تنها یک دلیل میتواند داشته باشد و آن مجازات دسته جمعی ملت یمن است.
به باور مقامات ارشد بخش بهداشت و درمان یمن، انگیزه کشورهای متجاوز از این اقدام، مجازات دستهجمعی و اعمال فشار حداکثری علیه ملت یمن است. اتخاذ این تصمیم آشکارا به معنای سیاسی کردن امور بشردوستانه و در راستای تلاش برای خدمت به دشمنانی است که به بهانههای واهی به دنبال ضربه به یمن هستند.
دکتر «انیس الاصبحی»، سخنگوی وزارت بهداشت یمن در همین رابطه اظهار داشت: اقدام اخیر دشمن آثار مخربی به همراه داشته است. حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کودک در یمن دچار سوء تغذیه شدهاند. افزون بر این حدود ۱۷ میلیون نفر از مردم با ناامنی غذایی مواجهند که از این تعداد حدود ۶ مبلیون نفر با قحطی و گرسنگی دستوپنجه نرم میکنند. در عین حال تعداد قابل توجهی از کودکان یمن از امکانات اولیه زندگی نیز محروم هستند.
تعلیق همکاری و توقف کمکها و هم چنین اعمال فشار سازمان ملل متحد منجر به ایجاد یک بحران و فاجعه بهداشتی جدی در یمن شده است. از این رو کلیه نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد باید به مسئولیت انسانی خود عمل کنند، به ویژه در سایه حملات و محاصرهای که توسط نیروهای ائتلاف و آمریکا علیه یمن برقرار شده است.
در چنین شرایط بحرانی که هدف ایجاد شوک و از کار انداختن کامل بخش بهداشت و درمان یمن است، اداره کل زکات یمن تلاش کرد در حد توان خود از آثار و تبعات منفی اقدام اخیر سازمان ملل متحد بکاهد. علاوه بر این تلاشهای دیگری در راستای استفاده حداقلی از ظرفیت و توان مراکز بهداشتی و درمانی برای خدمترسانی به بیماران صورت پذیرفت.
«علی السقاف»، معاون اداره کل زکات در همین رابطه گفت: اگرچه این بحران در تمام زمینهها جدی و با آثار منفی زیادی بر بخش بهداشت و درمان یمن همراه شده است، اما انشاءالله به یاری خداوند متعال تلاش میکنیم این خلا را پر کنیم و مشکلاتی که این سازمانها به وجود آوردهاند را برطرف کنیم.
وزارت بهداشت یمن، سازمانهای بینالمللی را به سیاسی کردن فعالیتهای بشردوستانه علیه صنعاء متهم میکند تا جایی که حمایتشان از بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی یمن را به طور کامل متوقف کردهاند و این اقدام موجب توقف کامل فعالیت این واحدهای درمانی منجر شده است، اما همزمان دولت یمن تلاش میکند با وجود تمام سختیها و چالشهای موجود راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات پیش آمده، ترسیم کند.